Зеленський дав Польщі історичну обіцянку: про що мова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні.

Така обіцянка прозвучала під час спільної прес-конференції з главою Польщі Анджеєм Дудою, трансляцію якої вів у Facebook Офіс президента.

"Я запропонував президенту Дуді побудувати на кордоні України і Польщі спільний меморіал примирення... Ми домовилися відновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом обох президентів, Польщі та України, щоб усі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє", – підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський і Анджей Дуда Офіс президента України

У свою чергу, Дуда наголосив, що цей елемент має фундаментальне значення для поляків, оскільки це – вшанування найближчих.

"Я просив, щоб мораторій, введений попередньою владою, був скасований. Президент заявив, що новий уряд знаходиться на етапі формування, і обіцяв, що це питання буде реалізоване", – сказав польський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський 31 серпня прибув до Польщі, де буде знаходитися з дводенним офіційним візитом. Усі подробиці історичних домовленостей – тут.

У Польщі Зеленський повинен був зустрітися з Дональдом Трампом 1 вересня, проте лідер США раптово скасував поїздку до Варшави.

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