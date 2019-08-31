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Зеленський дав Польщі історичну обіцянку: про що мова

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні.

Така обіцянка прозвучала під час спільної прес-конференції з главою Польщі Анджеєм Дудою, трансляцію якої вів у Facebook Офіс президента.

"Я запропонував президенту Дуді побудувати на кордоні України і Польщі спільний меморіал примирення... Ми домовилися відновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом обох президентів, Польщі та України, щоб усі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє", – підкреслив Зеленський.

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Володимир Зеленський і Анджей Дуда

Володимир Зеленський і Анджей Дуда

Офіс президента України

У свою чергу, Дуда наголосив, що цей елемент має фундаментальне значення для поляків, оскільки це – вшанування найближчих.

"Я просив, щоб мораторій, введений попередньою владою, був скасований. Президент заявив, що новий уряд знаходиться на етапі формування, і обіцяв, що це питання буде реалізоване", – сказав польський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський 31 серпня прибув до Польщі, де буде знаходитися з дводенним офіційним візитом. Усі подробиці історичних домовленостей – тут.

У Польщі Зеленський повинен був зустрітися з Дональдом Трампом 1 вересня, проте лідер США раптово скасував поїздку до Варшави.

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Тема
Україна Польща
Особи
Анджей Дуда Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Из новостей спорта Украины: Днепровский *Днепр* почил во Бозе! Украина по над усе!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Зеленский дал Польше и ещё одно историческое обещание: покупать газ из сша!
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
А тем временем УЕФА принял решение изолировать Россию окончательно, проведя в Санкт-Петербурге финал Лиги Чемпионов сезона 2020/2021! Теперь я буду до хрипоты болеть за киевское Динамо и Шахтер, желая им попасть в финал! Можно даже не с любимым Зенитом. Представляю как немытые, с грязью под ногтями и отрыжкой от палёного самогона, с кастрюлями на голове, будут ложиться под шасси самолёта или колеса поезда направляющихся в "страну-ахрессор" для участия в матче! Вижу недоуменные лица, со слезами на глазах, легионеров этих клубов из Бразилии, Хорватии и т.д., искренне не понимающих, почему они не смогут принять участие в матче всей своей жизни. Уже слышу возбуждённые интервью турчиновых, гончаренок, парашенков из тюрьмы, зорянов-непальских, вятровичей, о перемоги в кастрюлях рагулей! Блин, это же отличный сценарий для супер-мега спортивной драмы! "Оскар" уже ждёт
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Бляхер Гиперлуп Омельянович, ..ну и,дурак!!!
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