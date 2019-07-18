"Здохнете від чуми!" У Жириновського трапився новий напад маразму через Україну

Скандальний російський політик Володимир Жириновський ледь не зірвав ефір кремлівським пропагандистам через черговий напад антиукраїнського маразму.
У студії програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" він почав кидатися на інших спікерів і практично більше нікому не давав висловитися (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Його демарш почався із суперечки з українським екснардепом Олександром Ковтуненком з приводу історії України.
"Україна – її не було ніколи! Її створили більшовики! Дайте мені документ XVIII століття, де буде написано "українська держава з кимось уклала угоду". Дайте мені документ ХІХ століття! Немає жодного документа! Ніхто ніколи не укладав жодних угод з Україною! Це породження радянської влади! Всі говорили російською і були росіянами! Ми вас зробили! 80% росіян змусили записати себе в паспортах "українець"! З України ви всі вперті, тупі й хворі! Вони напівросіяни, напівукраїнці. Напівдержава, напівтериторія!" – істерично закричав Жириновський, ображаючи опонентів.
Володимир Жириновський
"Новые Известия"
Після того, як Ковтуненко заперечив йому, зазначивши, що українці розмовляли рідною мовою починаючи з Х століття, депутат нелегітимної Держдуми взагалі перейшов на погрози про розправу.
"Ви обережні будьте, ми ж записуємо всі ваші виступи. Потім будете доводити слідчим, що ви не хамили тут, не займали антиросійську позицію. Це не погрози. Для вас усіх камери готові! Всі постанете перед судом! Я вам даю товариську пораду – акуратніші будьте! Попереду – поліцейський режим у масштабах всієї Європи. Демократія закінчилася, демократії у Європі більше не буде!" – не вгамовувався одіозний голова ЛДПР.
Навіть спроби ведучих-пропагандистів втихомирити цей сплеск агресії не увінчалися успіхом, і несамовитий Жириновський з України перемкнувся на всю Європу, пообіцявши їй зникнення.
"Скоро ви всі здохнете від чуми! А ми вам медичну допомогу надавати не будемо! Жоден лікар з Росії до вас не приїде! Вам судилося найгірше – ви лабораторія для знищення європейців. Коли всіх вас знищать, займуться поляками, потім болгарами, всіх слов'ян знищать! Потім займуться австрійцями, голландцями. Ми, росіяни, будемо спостерігати за загибеллю Європи!" – вкотре пригрозив Жириновський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Жириновський погрожував захопити Київ за один день і обіцяв, що жителі української столиці зустрічатимуть росіян із квітами.
Також Жириновський мріяв про "марші дружби" на кордоні України і Росії та про те, що українці поповзуть на колінах просити вибачення у Кремля.
Лідер ЛДПР заявив, що українці нібито мріють про вторгнення російських окупантів і зустрічатимуть їх як визволителів у 1945 році.
Він видав фейк про те, що етнічні території України нібито обмежуються лише Києвом і Житомиром.
Скандальний політик зізнався, що Росія чекає на атаку з боку України, щоб повністю її знищити.
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