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"Здохнете від чуми!" У Жириновського трапився новий напад маразму через Україну

15.5т Читати матеріал російською

Скандальний російський політик Володимир Жириновський ледь не зірвав ефір кремлівським пропагандистам через черговий напад антиукраїнського маразму.

У студії програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" він почав кидатися на інших спікерів і практично більше нікому не давав висловитися (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Його демарш почався із суперечки з українським екснардепом Олександром Ковтуненком з приводу історії України.

"Україна – її не було ніколи! Її створили більшовики! Дайте мені документ XVIII століття, де буде написано "українська держава з кимось уклала угоду". Дайте мені документ ХІХ століття! Немає жодного документа! Ніхто ніколи не укладав жодних угод з Україною! Це породження радянської влади! Всі говорили російською і були росіянами! Ми вас зробили! 80% росіян змусили записати себе в паспортах "українець"! З України ви всі вперті, тупі й хворі! Вони напівросіяни, напівукраїнці. Напівдержава, напівтериторія!" – істерично закричав Жириновський, ображаючи опонентів.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

"Новые Известия"

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Після того, як Ковтуненко заперечив йому, зазначивши, що українці розмовляли рідною мовою починаючи з Х століття, депутат нелегітимної Держдуми взагалі перейшов на погрози про розправу.

"Ви обережні будьте, ми ж записуємо всі ваші виступи. Потім будете доводити слідчим, що ви не хамили тут, не займали антиросійську позицію. Це не погрози. Для вас усіх камери готові! Всі постанете перед судом! Я вам даю товариську пораду – акуратніші будьте! Попереду – поліцейський режим у масштабах всієї Європи. Демократія закінчилася, демократії у Європі більше не буде!" – не вгамовувався одіозний голова ЛДПР.

Навіть спроби ведучих-пропагандистів втихомирити цей сплеск агресії не увінчалися успіхом, і несамовитий Жириновський з України перемкнувся на всю Європу, пообіцявши їй зникнення.

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"Скоро ви всі здохнете від чуми! А ми вам медичну допомогу надавати не будемо! Жоден лікар з Росії до вас не приїде! Вам судилося найгірше – ви лабораторія для знищення європейців. Коли всіх вас знищать, займуться поляками, потім болгарами, всіх слов'ян знищать! Потім займуться австрійцями, голландцями. Ми, росіяни, будемо спостерігати за загибеллю Європи!" – вкотре пригрозив Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Ахаха, надо было добавить как страна Берега Свидомой Кости по всему миру побирается и зад лижет))
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