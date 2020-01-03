"Зброю і чоловікам, і жінкам!" У Лівії оголосили загальну мобілізацію

Командувач Лівійської національної армією Халіфа Хафтар оголосив про загальну мобілізацію для протистояння агресії ззовні.

Він закликав громадян "об'єднатися і взятися за зброю" у відповідь на намір Туреччини відправити війська до Лівії на заклик уряду, передає Al Arabiya.

"Сьогодні ми оголошуємо джихад і загальну мобілізацію. Зброю буде надано і чоловікам, і жінкам, військовим і цивільним особам", – заявив він.

халіфа Хафтар vladtime.ru

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