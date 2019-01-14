Путіну бій: Япония взялася за диво-літаки проти Росії

В Японії заявили про розробку ударних літаків електронної війни, які зможуть протидіяти радарам і системам зв'язку Росії та Китаю.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на японське видання Yomiuri. Відповідне рішення ухвалив уряд країни.

Головною метою створення таких літаків назвали можливість протидіяти збройним силам противника в разі необхідності, зокрема, РФ і Китаю.

Военное обозрение

За попередніми даними, перші літаки з'являться у 2027 році.

"Японія вже має в своєму розпорядженні засоби електронної боротьби, однак вони носять оборонний характер і покликані виводити з ладу системи наведення вже запущених балістичних ракет супротивника. Зараз мова йде про створення наступальних ударних літаків", – сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше між Росією і Японією спалахнула суперечка з приводу Курильських островів.

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