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Зброя для України і санкції: стало відомо про новий удар США по Росії

12.3тЧитати матеріал російською

США нададуть Україні військову допомогу, а також оголосять про нові санкції проти Росії через 2-3 місяці.

Про це повідомив американський дипломат, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" (Atlantic Council) і екс-посол США в Україні Джон Гербст, передає "Радіо Свобода".

"Протягом найближчих 8-10, максимум — 12 тижнів з'явиться цей набагато сильніший відповідь США", — заявив він та уточнив, що Києву передадуть нову зброю.

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"Зараз досить аргументів і для надання протикорабельних ракет, патрульних кораблів, можливо, й іншого військового обладнання... У США вистачає крилатих ракет "Гарпун , в основі дії яких — технології, розроблені 30 років тому, — і це те, що ми вже зараз можемо надати. А можливо, і набагато більш сучасні ракети", — сказав екс-посол.

Гербст також відзначив, що найкращою відповіддю на агресію РФ проти України могли б бути санкції проти найбільшого російського банку або заборона російським судам заходити в порти ЄС і Сполучених Штатів.

"Думаю, підтримка України в американському Конгресі зараз дуже сильна. І вона залишиться як мінімум такою ж серйозною, а можливо, ще й посилиться", — додав він.

Джон Гербст

Джон Гербст

Скрін відео "Радіо Свобода"

Як писав OBOZREVATEL, раніше Джон Гербст розкрив тактику Росії в холодній війні. Він підкреслив, що показовою є ситуація з Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Санкції проти РосіїЗагострення в Азовському моріРосійсько-український конфлікт
Особа
Джон Гербст
Місце
США
Теги
УкраїнаРосіязброя
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Скучно, девочки. Помним мы и про мощные и про адские санкции, даже уже известны последствия: В Украине 10 декабря профильная комиссия утвердила новые тарифы на отопление для населения, введение абонентской платы с 2019 года, в мае-июне повысять цену на газ и В Украине тарифы на электроэнергию вырастут в несколько раз, а формулу расчета цены изменят. Соответствующие нововведения уже прописаны в действующем законе и вступят в силу с июля 2019 года.
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Савченко Александр
Савченко Александр
Pierro Vladimir, а вот ниипёт ! Главное победить Россию на Азове ! Щас кааак соберут Флотилью из оставшихся трёх катеров, как организуют "волчью стаю" - хана России ! А тарифы - пофигу, всё равно никто не платит - гуляют вислоухие ! Может, Новый Хозяин простит ? Хотя, это вряд ли ....
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Савченко Александр
Савченко Александр
Во поперло вилоухим ! Теперь, по ходатайству экс-посла , продадут свинорылым , из арсеналов Пентагона, луки и стрелы, копья - оставшиеся от индейцев. Правда, в кредит, и под хорошие проценты ! Но, ведь это будет летальное оружие ! Америка с вами, вислоухие !
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Обнадійливо.
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