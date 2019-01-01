Зброя для України і санкції: стало відомо про новий удар США по Росії

США нададуть Україні військову допомогу, а також оголосять про нові санкції проти Росії через 2-3 місяці.

Про це повідомив американський дипломат, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" (Atlantic Council) і екс-посол США в Україні Джон Гербст, передає "Радіо Свобода".

"Протягом найближчих 8-10, максимум — 12 тижнів з'явиться цей набагато сильніший відповідь США", — заявив він та уточнив, що Києву передадуть нову зброю.

"Зараз досить аргументів і для надання протикорабельних ракет, патрульних кораблів, можливо, й іншого військового обладнання... У США вистачає крилатих ракет "Гарпун , в основі дії яких — технології, розроблені 30 років тому, — і це те, що ми вже зараз можемо надати. А можливо, і набагато більш сучасні ракети", — сказав екс-посол.

Гербст також відзначив, що найкращою відповіддю на агресію РФ проти України могли б бути санкції проти найбільшого російського банку або заборона російським судам заходити в порти ЄС і Сполучених Штатів.

"Думаю, підтримка України в американському Конгресі зараз дуже сильна. І вона залишиться як мінімум такою ж серйозною, а можливо, ще й посилиться", — додав він.

Джон Гербст Скрін відео "Радіо Свобода"

Як писав OBOZREVATEL, раніше Джон Гербст розкрив тактику Росії в холодній війні. Він підкреслив, що показовою є ситуація з Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.