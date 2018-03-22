"Збрехали": у Путіна іноземне ЗМІ звинуватили в порушеннях на "виборах"

Заступник голови Центральної виборчої комісії Микола Булаєв звинуватив двох журналісток агентства Reuters в порушенні на виборах президента Росії.

Він заявив, що журналістки взяли по дві заяви для голосування за місцем перебування. А це, за його словами, є адміністративним правопорушенням, незважаючи на те, що вони не проголосували. Про це повідомляє РБК.

"Ви збрехали, написавши, що ви не подавали заяву через портал держпослуг, ви навмисно вчинили правопорушення. Ми перевіримо, довели ви його до кінця, чи голосували ви вдруге", - сказав Булаєв.

Відзначається, що журналістки Марія Цвєткова і Поліна Микільська заявили на засіданні Центрвиборчкому про можливість подвійного голосування по системі "Мобільний виборець", що дозволяє голосувати за місцем перебування без відвідування виборчих комісій.

"Ми не голосували двічі. Ми прийшли, проголосували за спеціальною заявою і потім, щоб перевірити, чи є ми в списках на інших ділянках, ми прийшли і перевірили. Ми в списках були, нам було запропоновано проголосувати. Ми з'ясували, що ваша система "Мобільний виборець" не працює", - підкреслила вона.

За словами журналістки, вони бачили, як інші виборці голосували більш ніж один раз. Цвєткова запитала у членів Центрвиборчкому, чи спеціально цю систему запровадили перед президентськими виборами.

Глава ЦВК Елла Памфілова у відповідь порівняла людей, які навмисно здійснювали порушення на виборах, з "працівником банку, який грабує банк, щоб перевірити його безпеку".

"Якщо ви не проголосували повторно, ви не можете говорити про те, що це можливо", - відповіла Памфілова, порадивши журналістам Reuters "поїхати у вашу країну, познімати там вибори в якихось глибинках, а потім порівняти вашу систему, закриту і непрозору, з нашою".

Вона додала, що система не потребує серйозних змін, тому що нова. Крім того, Памфілова пообіцяла, що в "Мобільному виборцеві" виправлять "невеликі недоліки".

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні агентство Reuters перерахувало кількість тих, хто проголосував в день виборів президента РФ і з'ясувало, що половина голосів знаходиться тільки на папері.