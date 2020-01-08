Атака ракетою або теракт? Що могло знищити український Boeing в Ірані

Експерти спростовують одну з озвучених версій катастрофи українського літака Boeing 737, який розбився після вильоту з аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. На їхню думку, літак не могла збити іранська система ППО, однак технічні можливості для таких дій в Ірану були.

Чому цю версію вважають "вкиданням" і як її можуть використовувати для ескалації конфлікту США та Ірану – читайте у матеріалі OBOZREVATEL .

Головне:

Іран офіційною версією називає технічні несправності;

Джерела в МАУ не виключають можливості того, що літак збила іранська ППО. Таку версію висувають і місцеві ЗМІ.

Експерт спростовує цю версію, посилаючись на відео. Проте ймовірності теракту не виключає.

Технічна можливість вдарити по літаку за допомогою ППО в Ірану була – одна з баз розташована у 50 км від аеропорту;

Катастрофу можуть використовувати для ескалації конфлікту США та Ірану.

Аргументи "проти"

Керівництво авіакомпанії МАУ, якій належав борт, провело брифінг, на якому було озвучено, що літак проходив перевірку 6 січня і жодних технічних несправностей не було виявлено.

При цьому джерела OBOZREVATEL у МАУ не виключають, що його могла випадково збити система ППО Ірану, переплутавши з військовим повітряним судном США. Причина ж – загострення відносин після вбивства американськими силами іранського генерала Касема Сулеймані. Таку ж версію озвучило видання Al Hadath.

Але в коментарі OBOZREVATEL військовий експерт і журналіст Юрій Бутусов заявив, що така версія – вкидання. Він посилається на відео, на якому зняли падіння палаючого борту. За словами Бутусова, літак перебував у місці зі жвавим повітряним рухом, і це ще одна причина, з якої він не вірить у версію з ППО.

"Літак перебуває над міжнародним аеропортом Тегерана, там де зона жвавого повітряного руху. Там багато літаків і все під контролем диспетчера. Висота дуже невелика, він впав із двох кілометрів – щойно злетів і відразу впав. Видно, що у нього горить двигун, щось там трапилося. Вже наразі видно, що це не атака ППО, не зенітна ракета", – розповів Бутусов.

Основною версією він вважає технічні несправності, однак не виключає і можливості теракту.

"Але виключати версію теракту не можна, бо ми не бачимо все детально. Але понад 90% – це технічні причини, які ми наразі не знаємо", – резюмував експерт.

Катастрофа українського літака в Ірані

Катастрофа українського літака в Ірані

Можливості для удару були

Але варто зазначити – в посольстві України в Ірані заявили, що версія і теракту, і ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається.

Однак теоретично система ППО могла дістати літак, що вилітає з аеропорту імені Імама Хомейні. Як повідомляє Юрій Лямін у своєму блозі на LiveJournal, йому вдалося знайти на картах розташування дивізіону зенітно-ракетної системи С-300ПМУ2. Він розташований неподалік від аеропорту Мехрабад, що в Тегерані. Звідти до аеропорту Імама Хомейні – близько 50 кілометрів.

ЗРК С-300ПМУ2

Позиція С-300ПМУ2 неподалік від аеропорту Мехрабад LiveJournal Юрія Лямина

Сам зенітно-ракетний комплекс С-300ПМУ2, згідно із характеристиками, здатний вражати аеродинамічні цілі на відстані до 200 кілометрів і на висоті від 100 метрів до 27 кілометрів. Український Boeing 737, згідно з даними Flightradar24, зник із радарів на висоті 2415 метрів, що потрапляє в зону ураження цієї ЗРК.

Український борт на Flightradar24

Катастрофа як спосіб ескалації конфлікту США та Ірану

Після вбивства силами США іранського генерала Касема Сулеймані відносини між цими країнами лише загострюються. Спочатку Іран пообіцяв помститися, а тоді зробив це – саме тоді, коли трапилася аварія українського літака.

В ніч із 7 на 8 січня влада Ірану завдала ракетного удару по двох військових базах у Іраку, на території яких розташовані американські військові. Всього було випущено 15 ракет.

Військовий експерт Костянтин Машовець у коментарі OBOZREVATEL заявив, що катастрофу українського Boeing можуть використовувати для ескалації конфлікту між США та Іраном – мовляв, в умовах гібридної війни інформацію можуть крутити як завгодно.

"Це можуть використовувати як завгодно, повернути в будь-який бік. Російська Федерація теж може використовувати у протистоянні з Україною – почнуть фейки вигадувати. Можуть використовувати і в конфлікті США з Іраном. Але я б не поспішав із певними висновками і дочекався результатів розслідування", – поділився експерт.

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