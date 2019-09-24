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24 вересня • оновлено в 12:47
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Збирався їхати на Донбас: у США заарештували військового-радикала

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У США Федеральне бюро розслідувань заарештувало військовослужбовця, якого підозрюють, зокрема, в публікації інструкцій із виготовлення вибухових пристроїв у соцмережах.

Як передає ВВС, затриманого звуть Джарретт Вільям Сміт. За даними правоохоронців, він нібито пропонував здійснити напад на офіс одного із провідних американських ЗМІ, а також висловлював бажання воювати за ультраправе угруповання в Україні.

24-річний рядовий першого класу також нібито пропонував вбивати прихильників руху Антифа.

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Військові в США

Військові в США

Ілюстрація

У ФБР уточнили, що з 2016 року він також мав контакти з іншим американцем Крейгом Ленгом, який їздив в Україну, щоб воювати на боці "Правого сектора". Вони спілкувалися в мережі і Сміт, зокрема, просив у Ленга порад щодо виготовленню вибухових пристроїв.

Під час листування з людиною, яка врешті-решт передала цю інформацію ФБР, Сміт обговорював створення великого "автомобіля-вибухівки" для атаки на офіс одного із провідних американських ЗМІ.

У серпні поточного року Сміт також написав інформатору ФБР, що шукає радикалів – таких, як він сам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше капітан 1 рангу ВМС США у відставці Гарі Табах попередив, що президент Росії Володимир Путін у гібридній війні проти України може перейти до тактики терористичних актів для тиску на офіційний Київ.

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США
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Mega Death
Mega Death
У xoxлов все друзья такие))
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
за ультраправые группировки на территории Украины, как вы завуалировали свой азов и пс. Вопрос, если вы россиян называется фашистами, то почему вся ультраправая мразь едет воевать в азов, может все таки фашики это вы?
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