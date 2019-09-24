Збирався їхати на Донбас: у США заарештували військового-радикала

У США Федеральне бюро розслідувань заарештувало військовослужбовця, якого підозрюють, зокрема, в публікації інструкцій із виготовлення вибухових пристроїв у соцмережах.

Як передає ВВС, затриманого звуть Джарретт Вільям Сміт. За даними правоохоронців, він нібито пропонував здійснити напад на офіс одного із провідних американських ЗМІ, а також висловлював бажання воювати за ультраправе угруповання в Україні.

24-річний рядовий першого класу також нібито пропонував вбивати прихильників руху Антифа.

Військові в США Ілюстрація

У ФБР уточнили, що з 2016 року він також мав контакти з іншим американцем Крейгом Ленгом, який їздив в Україну, щоб воювати на боці "Правого сектора". Вони спілкувалися в мережі і Сміт, зокрема, просив у Ленга порад щодо виготовленню вибухових пристроїв.

Під час листування з людиною, яка врешті-решт передала цю інформацію ФБР, Сміт обговорював створення великого "автомобіля-вибухівки" для атаки на офіс одного із провідних американських ЗМІ.

У серпні поточного року Сміт також написав інформатору ФБР, що шукає радикалів – таких, як він сам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше капітан 1 рангу ВМС США у відставці Гарі Табах попередив, що президент Росії Володимир Путін у гібридній війні проти України може перейти до тактики терористичних актів для тиску на офіційний Київ.

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