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5 червня • оновлено в 01:30
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Рекордсменка книги Гіннесса потрапила в аварію і втратила найдовші у світі нігті

2.8т
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Американка Лі Редмонд, яка володіла рекордом Гіннесса за найдовші нігті у світі, потрапила в аварію і позбулася титулу.

Як повідомляє Mirror, Редмонд їхала на пасажирському сидінні автомобіля, коли той потрапив у аварію. Вони врізалися в три інших авто, а саму Редмонд викинуло на дорогу. Вона розповіла виданню, що коли шок пройшов, вона звернула увагу на свої нігті і розплакалася, оскільки вони були зламані.

"Перше, що я помітила після аварії, був ніготь пальця, і я заплакала", – сказала вона.

Довжина її нігтів становила 8,65 метрів і завдяки ним вона була володаркою рекорду Гіннесса. Редмонд зібрала уламки нігтів з асфальту і тепер зберігає їх вдома в пакеті – вона каже, що ніби втратила в цій аварії частину себе.

Лі Редмонд

Лі Редмонд

REX

Після цієї аварії Лі Редмонд втратила титул людини з найдовшими нігтями в історії, а її місце зайняла Аянна Вільямс з нігтями довжиною близько 6 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2009 році вона вже потрапляла в аварію, де зламала ніготь, і весь цей час відрощувала його заново.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
США
Тег
Книга рекордів Гіннеса
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