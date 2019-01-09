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Збирає дані щодо Криму: в акваторії Чорного моря помітили розвідувальника США

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Військовий літак Сполучених Штатів Америки Boeing RC-135V 9 січня розпочав розвідувальну місію над анексованим Кримом.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на платформу Liveuamap. Радіоелектронна розвідка США, за їхніми словами, збирає дані про півостров.

"Літак RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 у рамках розвідувальної місії в районі Чорного моря, збирає інформацію про ситуацію в Криму і на російському узбережжі", – йдеться в повідомленні.

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Збирає дані щодо Криму: в акваторії Чорного моря помітили розвідувальника США

Liveuamap

Збирає дані щодо Криму: в акваторії Чорного моря помітили розвідувальника США

Liveuamap

Boeing RC-135 – сімейство великих розвідувальних літаків, використовуваних ВПС США для збору, обробки і передачі розвідувальної інформації. За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter.

Boeing RC-135

Boeing RC-135

fas.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сполучені Штати разом із союзниками 6 грудня провели позаплановий політ над Україною в рамках Договору про відкрите небо.

Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Не над а вблизи! Самолет не входил в воздушное пространство России над Крымом!
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Polyak Mihail
Polyak Mihail
Carpenter Oleg, Не говори гоп ,пока не перепрыгнешь.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Carpenter Oleg, ну да! Который год как рашкавсе!
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