Збирає дані щодо Криму: в акваторії Чорного моря помітили розвідувальника США

Військовий літак Сполучених Штатів Америки Boeing RC-135V 9 січня розпочав розвідувальну місію над анексованим Кримом.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на платформу Liveuamap. Радіоелектронна розвідка США, за їхніми словами, збирає дані про півостров.

"Літак RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 у рамках розвідувальної місії в районі Чорного моря, збирає інформацію про ситуацію в Криму і на російському узбережжі", – йдеться в повідомленні.

Liveuamap

Liveuamap

Boeing RC-135 – сімейство великих розвідувальних літаків, використовуваних ВПС США для збору, обробки і передачі розвідувальної інформації. За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter.

Boeing RC-135 fas.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сполучені Штати разом із союзниками 6 грудня провели позаплановий політ над Україною в рамках Договору про відкрите небо.