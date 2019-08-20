Збили машиною і зникли: в Німеччині банда "поліцейських" зухвало пограбувала українців

На автобані поблизу міста Зігбург (Німеччина) в ніч на вівторок, 20 серпня, переодягнені в поліцейських невідомі пограбували українців на 15 тисяч євро (близько 420 тисяч гривень).

Як повідомляє Deutsche Welle, злочинці зупинили мікроавтобус з України, представилися правоохоронцями і почали нібито перевірку пасажирів на наркотики.

Потім вони попросили мандрівників показати готівку, нібито з метою перевірити, що гроші справжні, а не фальшиві. Коли українці дістали банкноти, грабіжники вихопили купюри з рук і побігли в своє авто.

Ілюстрація. Поліція Німеччини Report.az

Один із потерпілих спробував зупинити машину грабіжників, але ті збили його і зникли. Тепер їх розшукують поліцейські.

У Німеччині закликали туристів до пильності під час нестандартних ситуацій, коли грабіжники часто користуються неуважністю людей і крадуть їх майно і кошти. Також німецькі копи радять не мати справ із людьми у формі, поки приналежність останніх до силових структур не буде очевидним чином доведена.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в селі Артемівка під Києвом група зловмисників увірвалася в будинок місцевого підприємця і пограбувала його. Злочинці зв'язали господаря будинку і його дружину, після чого викрали велику суму грошей, цінності та автомобіль Lexus.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся