Збили машиною і зникли: в Німеччині банда "поліцейських" зухвало пограбувала українців

На автобані поблизу міста Зігбург (Німеччина) в ніч на вівторок, 20 серпня, переодягнені в поліцейських невідомі пограбували українців на 15 тисяч євро (близько 420 тисяч гривень).
Як повідомляє Deutsche Welle, злочинці зупинили мікроавтобус з України, представилися правоохоронцями і почали нібито перевірку пасажирів на наркотики.
Потім вони попросили мандрівників показати готівку, нібито з метою перевірити, що гроші справжні, а не фальшиві. Коли українці дістали банкноти, грабіжники вихопили купюри з рук і побігли в своє авто.
Ілюстрація. Поліція Німеччини
Report.az
Один із потерпілих спробував зупинити машину грабіжників, але ті збили його і зникли. Тепер їх розшукують поліцейські.
У Німеччині закликали туристів до пильності під час нестандартних ситуацій, коли грабіжники часто користуються неуважністю людей і крадуть їх майно і кошти. Також німецькі копи радять не мати справ із людьми у формі, поки приналежність останніх до силових структур не буде очевидним чином доведена.
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в селі Артемівка під Києвом група зловмисників увірвалася в будинок місцевого підприємця і пограбувала його. Злочинці зв'язали господаря будинку і його дружину, після чого викрали велику суму грошей, цінності та автомобіль Lexus.
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