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Зазіхнули на Аляску? У США заявили про зухвалу провокацію Росії

2.3т Читати матеріал російською

У США зафіксували два протичовнові літаки-розвідники Росії, які підлетіли до берегів півострова Аляска.

Про це з посиланням на Північноамериканськае командування повітряно-космічної оборони (NORAD) пише Business Insider. Інцидент трапився 1 серпня.

За даними американських військових, мова йде про літаки Ту-142, які представляють собою модернізовану версію бомбардувальника Ту-95, оснащену обладнанням для проведення підводної розвідки і боротьби з субмаринами.

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У США заявили про зухвалу провокацію Росії

У США заявили про зухвалу провокацію Росії

За словами прес-секретаря NORAD капітана ВПС США Камерона Хіллера, російські літаки були ідентифіковані за допомогою радарів системи попередження в західній частині ідентифікаційної зони протиповітряної оборони і їх ніхто не перехоплював.

"Російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі на захід від материкової частини Аляски, і літак жодного разу не входив у суверенний повітряний простір Сполучених Штатів", – йдеться у повідомленні NORAD у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2019 року сили протиповітряної оборони США перехопили чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 в районі Аляски.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Тег
Росія
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Ш. Олег
Ш. Олег
17 июня российские Су-27 за один день дважды вылетали на перехват американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Один из них вплотную подошёл к границам РФ над Черным морем, второй — над Балтийским. И что? США позарились на Кубань и Калининградскую область? :)
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Аляска- Россия!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
И в чем "дерзкая провокация"? Американские разведчики летают вблизи границ РФ. наши около их границ. Нормальный ответ на полеты амеров над Черным морем
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Крымчанин Юрий, Шумерам этого не понять, они то не летают)))))))))
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