Зазіхнули на Аляску? У США заявили про зухвалу провокацію Росії

У США зафіксували два протичовнові літаки-розвідники Росії, які підлетіли до берегів півострова Аляска.

Про це з посиланням на Північноамериканськае командування повітряно-космічної оборони (NORAD) пише Business Insider. Інцидент трапився 1 серпня.

За даними американських військових, мова йде про літаки Ту-142, які представляють собою модернізовану версію бомбардувальника Ту-95, оснащену обладнанням для проведення підводної розвідки і боротьби з субмаринами.

За словами прес-секретаря NORAD капітана ВПС США Камерона Хіллера, російські літаки були ідентифіковані за допомогою радарів системи попередження в західній частині ідентифікаційної зони протиповітряної оборони і їх ніхто не перехоплював.

"Російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі на захід від материкової частини Аляски, і літак жодного разу не входив у суверенний повітряний простір Сполучених Штатів", – йдеться у повідомленні NORAD у Twitter.

North American Aerospace Defense Command identified a group of two Tu-142 Russian maritime reconnaissance anti-submarine warfare aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on Thursday, Aug. 1, 2019.

The defense of Canada and the United States is NORAD's top priority. The Russian aircraft remained in international airspace west of mainland Alaska and at no time did the aircraft enter sovereign United States airspace.