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5 січня • оновлено в 19:00
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"Завжди так робили": США озвучили позицію щодо масштабного удару по Ірану

2.2т
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Держсекретар США Майк Помпео запевнив, що в разі нанесення ударів по іранських об'єктах закони будуть дотримані.

В інтерв'ю ABC Помпео попросили прокоментувати слова президента Дональда Трампа про готовність "дуже швидко і сильно" вдарити по 52 об'єктах в Ірані, серед яких "значимі для Ірану і іранської культури".

Удари по таких об'єктах заборонені міжнародними конвенціями, а також відповідними документами міноборони США.

"Ми будемо діяти згідно із законом, у рамках системи. Завжди так робили і будемо робити", – заявив Помпео.

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Майк Помпео

Майк Помпео

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Як писав OBOZREVATEL, парламент Іраку 5 січня проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Дональд Трамп Майк Помпео
Місце
США
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Всегда так делали, Хиросима с Нагасаки не дадут соврать. А xyле бы и нет?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ага, точно всегда так делали, в рамках закона в Сирии отбомбили фосфорными бомбами госпиталь например.
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