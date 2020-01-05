"Завжди так робили": США озвучили позицію щодо масштабного удару по Ірану

Держсекретар США Майк Помпео запевнив, що в разі нанесення ударів по іранських об'єктах закони будуть дотримані.

В інтерв'ю ABC Помпео попросили прокоментувати слова президента Дональда Трампа про готовність "дуже швидко і сильно" вдарити по 52 об'єктах в Ірані, серед яких "значимі для Ірану і іранської культури".

Удари по таких об'єктах заборонені міжнародними конвенціями, а також відповідними документами міноборони США.

"Ми будемо діяти згідно із законом, у рамках системи. Завжди так робили і будемо робити", – заявив Помпео.

Майк Помпео Известия

Як писав OBOZREVATEL, парламент Іраку 5 січня проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

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