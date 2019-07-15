"Завжди поруч із вами!" Варфоломій зробив сильну заяву про ПЦУ

Українська автокефалія повністю самостійна, Константинополь лише допомагає їй, як церква-мати.

Таку заяву в інтерв'ю ТСН зробив Вселенський патріарх Варфоломій. За його словами, Материнська Церква готова допомогти ПЦУ усіма своїми духовними ресурсами.

"Наш патріархат є істинною Материнської Церквою, і як справжня мати він, за прикладом премудрого Соломона, по відновленню до тих, хто був у розколі, протягом трьох місяців провів там Об'єднавчий собор. Він почув і прийняв офіційне прохання всього Собору про автокефалію. І тоді він надав їм статус автокефалії. Чи ви вважаєте, що для Патріархату було легко протягом усіх цих років переживати відлучення дітей від обіймів і підтримки матері? Ні в якому разі! Навпаки! Материнська Церква, що так часто катехизувала, хрестила, очистила і навчила своїх дітей, створила для них абетку, в силу зовнішніх обставин була змушена сказати їм: "Дітки, тепер ви повинні самі справлятися і жити самоврядуванням. Але коли вам буде дуже важко, ваша Мати завжди поруч з вами і готова допомогти вам усіма своїми духовними ресурсами, особливо своїм досвідом", – зазначив Вселенський патріарх.

Патріарх Варфоломій "112"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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