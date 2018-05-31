"Завжди був Росією": на КремльТБ нахабно привласнили частину України

Російський пропагандист Артем Шейнин цинічно заявив, що вважає Донбас споконвічно російською територією (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він озвучив традиційну кремлівську тезу про те, що дану територію Україна свого часу отримала лише завдяки рішенню Москви. Таку імперську теорію він висунув в ефірі програми "Час покаже" на "Першому каналі".

"Я нагадаю, як створювався Донбас, який був територією Росії, котру передали Україні, щоб був баланс сільськогосподарських і промислових регіонів. Ніякої України ніколи він не був!" - самовпевнено висловився "рупор Кремля".

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відомий російський блогер Ілля Варламов, якому заборонений в'їзд в Україну, категорично висловився про ситуацію на Донбасі, заявивши, що всі люди, які живуть там, є громадянами виключно однієї держави - України, оскільки ніякої "Новоросії" там немає і не буде.