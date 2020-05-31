Заворушення у США охопили 25 міст: усе палає, на вулицях Нацгвардія. Фото і відео
У ніч на неділю, 31 травня, в великих містах США продовжилися масові заворушення, спровоковані загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда під час жорсткого затримання поліцейськими в Міннеаполісі, штат Міннесота.
Як пише Daily Mail, протести охопили 25 міст – від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Їх учасники трощили і підпалювали поліцейські машини і будівлі, а також вступали в сутички з поліцією (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
У більшості міст введено сили Національної гвардії для охорони правопорядку. Зокрема, Нацгвардія була задіяна для захисту Білого дому у Вашингтоні, оскільки натовп протестувальників намагався наблизитися до резиденції президента США.
В Індіанаполісі, штат Індіана, під час заворушень одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали.
Також одного чоловіка було важко поранено в Далласі під час нападу групи людей, коли він нібито намагався захистити магазин із великим мечем.
В Атланті поліцейський отримав значні травми, коли його збив квадроцикл.
В окремих містах США і в 16 штатах влада ввела комендантську годину:
Каліфорнія – Беверлі Хіллс, Лос-Анджелес;
Колорадо – Денвер;
Флорида – Майамі;
Джорджія – Атланта;
Іллінойс – Чикаго;
Кентуккі – місто Луїсвілль;
Міннесота – міста Міннеаполіс і Сент-Пол;
Штат Нью-Йорк – Рочестер;
Огайо – міста Цинциннаті, Клівленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.
У Нью-Йорку тисячі жителів вийшли на вулиці в знак солідарності з протестувальниками Міннеаполіса. Вони будували барикади, готуючись до сутичок із поліцією. Також розгнівані демонстранти розмалювали з балончиків стіни собору Святого Патріка.
Коли стемніло, вони почали палити покришки і картонні коробки, потім у хід пішли поліцейські автомобілі.
Шеф поліції Нью-Йорка Дермот Ши заявив, що правоохоронці затримали понад 200 учасників протестних акцій.
Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі викликала масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда і наділи на нього наручники, причому один з офіцерів притиснув коліном йому шию. Затриманий говорив, що не може дихати, однак це не зупинило поліцейського. Флойд помер у лікарні 25 травня.
У деяких штатах довелося вводити спеціальний стан через зіткнення протестувальників із поліцією.