Заворушення у США охопили 25 міст: усе палає, на вулицях Нацгвардія. Фото і відео

У ніч на неділю, 31 травня, в великих містах США продовжилися масові заворушення, спровоковані загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда під час жорсткого затримання поліцейськими в Міннеаполісі, штат Міннесота.

Як пише Daily Mail, протести охопили 25 міст – від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Їх учасники трощили і підпалювали поліцейські машини і будівлі, а також вступали в сутички з поліцією (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Протестувальники влаштували хаос в американських містах

У більшості міст введено сили Національної гвардії для охорони правопорядку. Зокрема, Нацгвардія була задіяна для захисту Білого дому у Вашингтоні, оскільки натовп протестувальників намагався наблизитися до резиденції президента США.

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

В Індіанаполісі, штат Індіана, під час заворушень одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали.

Також одного чоловіка було важко поранено в Далласі під час нападу групи людей, коли він нібито намагався захистити магазин із великим мечем.

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

В Атланті поліцейський отримав значні травми, коли його збив квадроцикл.

В окремих містах США і в 16 штатах влада ввела комендантську годину:

Каліфорнія – Беверлі Хіллс, Лос-Анджелес;

Колорадо – Денвер;

Флорида – Майамі;

Джорджія – Атланта;

Іллінойс – Чикаго;

Кентуккі – місто Луїсвілль;

Міннесота – міста Міннеаполіс і Сент-Пол;

Штат Нью-Йорк – Рочестер;

Огайо – міста Цинциннаті, Клівленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

У Нью-Йорку тисячі жителів вийшли на вулиці в знак солідарності з протестувальниками Міннеаполіса. Вони будували барикади, готуючись до сутичок із поліцією. Також розгнівані демонстранти розмалювали з балончиків стіни собору Святого Патріка.

Коли стемніло, вони почали палити покришки і картонні коробки, потім у хід пішли поліцейські автомобілі.

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Шеф поліції Нью-Йорка Дермот Ши заявив, що правоохоронці затримали понад 200 учасників протестних акцій.

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Протести у США після смерті Джорджа Флойда

Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі викликала масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда і наділи на нього наручники, причому один з офіцерів притиснув коліном йому шию. Затриманий говорив, що не може дихати, однак це не зупинило поліцейського. Флойд помер у лікарні 25 травня.

У деяких штатах довелося вводити спеціальний стан через зіткнення протестувальників із поліцією.