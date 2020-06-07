У Росії знайшли екстрасенса, яка передбачила заворушення в США: вона дала новий прогноз

Екстрасенс із Росії Дарія Миронова заявила, що протести в США, які почалися через вбивство Джорджа Флойда, перекинуться на Європу, де нібито відбудуться зіткнення з мігрантами.
Таку думку жінка озвучила на пресконференції російської медіагрупи "Патриот" 5 червня. Як пише ФАН, раніше Миронова нібито передбачила заворушення в Сполучених Штатах.
Дарія Миронова дала прогноз про протести в США
Колаж
"У Парижі будуть проблеми, будуть зіткнення з мігрантами. Будуть акції невдоволення. Це буде серйозно і жорстко. Трошки це торкнеться Лондона. Подібні речі будуть відбуватися, але вони не будуть такими масштабними, як у США. В принципі, це нічим не закінчиться, як і раніше, тобто уряди встоять", – заявила жінка.
Вона також сказала, що протести не завадять главі США Дональду Трампу переобратися на новий термін.
"Ситуація зійде нанівець. У найближчі два тижні буде проведена реформа. Трамп прийме новий закон", – додала Миронова.
"Буде затишшя, а потім знову почнуться зіткнення через фінансові проблем, через систему, яка прогнила", – розповіла екстрасенс.
Крім того, Миронова вважає, що "відкриється закулісся з уклінним каяттям білих американців перед чорношкірими". Нібито буде "виявлено, що це театральна постановка".
Дарія Миронова
instagram.com/dariamironova_official
Протести в Америці, пише ФАН, жінка нібито передбачила за тиждень до їх початку. Вона говорила, що в Штатах почнуться зіткнення цивільних, які приведуть до загибелі людей. При цьому вона стверджувала, що протести – це початок "громадянської війни".
"Якщо ми говоримо про громадянські зіткнення з жертвами, то це можна віднести до певної внутрішньої боротьби, а значить, все-таки буде громадянська війна. У підсумку це не виллється в потужну базу, але тим не менше будуть жертви, зіткнення, конфлікти, а значить, початок цієї війни вже покладено", – говорила Миронова.
Дарія Миронова
instagram.com/dariamironova_official
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї і спини. Коп, затримуючи чоловіка, придушив його шию коліном.
З'ясувалося, що афроамериканець був заражений коронавірусом.
Смерть Флойда спричинила масштабні протести, які часто переростали в безлади. У результаті загинули мінімум 13 осіб.
Президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути військові підрозділи у Вашингтоні, щоб припинити безлади.
Колишньому поліцейському Дереку Чавену, який затримував афроамериканця, посилили звинувачення до вбивства другого ступеня.
Із Флойдом попрощалися 4 червня в Міннеаполісі.
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