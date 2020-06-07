У Росії знайшли екстрасенса, яка передбачила заворушення в США: вона дала новий прогноз

Екстрасенс із Росії Дарія Миронова заявила, що протести в США, які почалися через вбивство Джорджа Флойда, перекинуться на Європу, де нібито відбудуться зіткнення з мігрантами.

Таку думку жінка озвучила на пресконференції російської медіагрупи "Патриот" 5 червня. Як пише ФАН, раніше Миронова нібито передбачила заворушення в Сполучених Штатах.

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"У Парижі будуть проблеми, будуть зіткнення з мігрантами. Будуть акції невдоволення. Це буде серйозно і жорстко. Трошки це торкнеться Лондона. Подібні речі будуть відбуватися, але вони не будуть такими масштабними, як у США. В принципі, це нічим не закінчиться, як і раніше, тобто уряди встоять", – заявила жінка.

Вона також сказала, що протести не завадять главі США Дональду Трампу переобратися на новий термін.

"Ситуація зійде нанівець. У найближчі два тижні буде проведена реформа. Трамп прийме новий закон", – додала Миронова.

"Буде затишшя, а потім знову почнуться зіткнення через фінансові проблем, через систему, яка прогнила", – розповіла екстрасенс.

Крім того, Миронова вважає, що "відкриється закулісся з уклінним каяттям білих американців перед чорношкірими". Нібито буде "виявлено, що це театральна постановка".

Дарія Миронова instagram.com/dariamironova_official

Протести в Америці, пише ФАН, жінка нібито передбачила за тиждень до їх початку. Вона говорила, що в Штатах почнуться зіткнення цивільних, які приведуть до загибелі людей. При цьому вона стверджувала, що протести – це початок "громадянської війни".

"Якщо ми говоримо про громадянські зіткнення з жертвами, то це можна віднести до певної внутрішньої боротьби, а значить, все-таки буде громадянська війна. У підсумку це не виллється в потужну базу, але тим не менше будуть жертви, зіткнення, конфлікти, а значить, початок цієї війни вже покладено", – говорила Миронова.

Дарія Миронова instagram.com/dariamironova_official

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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