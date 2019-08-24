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Завдання поставив Путін: з'явилися деталі візиту Москалькової до Києва

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Завдання щодо включення головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського у список на обмін полоненими поставив президент Росії Володимир Путін.

Про це пише Telegram-канал "Легітимний" з посиланням на джерело в Кремлі. Вказується, що Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова саме за цим їздила до Лук'янівського СІЗО в Києві.

"Зараз страшний переполох в "управлінні прикордонного співробітництва РФ", і у "силовиків , як це доручення виконати. Тягнути більше не можна, в особистих домовленостях з Макроном, було сказано, що обмін відбудеться протягом тижня", – йдеться в повідомленні.

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Кирило Вишинський

Кирило Вишинський

"Радіо Свобода"

Зокрема, Артур Журбенко з "Правового контролю України" заявив, що Москалькова намагалася переконати Вишинського погодитися на внесення його імені в список на обмін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і РФ ведуть переговори по обміну полоненими за схемою 33 на 33, який може відбутися вже до кінця серпня – в 28-29 числах. Серед тих, кого можуть повернути Україні – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також когось із полонених моряків. Є чутки з приводу Олега Сенцова. Його обмін пов'язують саме з Вишинським.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Особи
Кирило Вишинський Володимир Путін Тетяна Москалькова
Місце
Україна
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
О да, ватный телеграмм-канал это еще тот правдивый источник. :))
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Какими пленными, Обоз? На пленных конвенция распространяется. Тут же судом избрана мера пресечения, все как-то обвиняются по уголовным статьям. Они убудут для отбывания дальнейшего наказания и/или предварительного следствия. Никакого обмена то нет.
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филипп филипыч
филипп филипыч
сенцов и вышинский оба украинцы. украина точно с россией в конфликте?))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Nemo Александр, пипец ты тупой!
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Nemo Александр
Nemo Александр
филипп филипыч, сам ответил на свой вопрос. россия меняет. Но она, конечно же, не причем.
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