Завдання поставив Путін: з'явилися деталі візиту Москалькової до Києва

Завдання щодо включення головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського у список на обмін полоненими поставив президент Росії Володимир Путін.

Про це пише Telegram-канал "Легітимний" з посиланням на джерело в Кремлі. Вказується, що Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова саме за цим їздила до Лук'янівського СІЗО в Києві.

"Зараз страшний переполох в "управлінні прикордонного співробітництва РФ", і у "силовиків , як це доручення виконати. Тягнути більше не можна, в особистих домовленостях з Макроном, було сказано, що обмін відбудеться протягом тижня", – йдеться в повідомленні.

Кирило Вишинський "Радіо Свобода"

Зокрема, Артур Журбенко з "Правового контролю України" заявив, що Москалькова намагалася переконати Вишинського погодитися на внесення його імені в список на обмін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і РФ ведуть переговори по обміну полоненими за схемою 33 на 33, який може відбутися вже до кінця серпня – в 28-29 числах. Серед тих, кого можуть повернути Україні – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також когось із полонених моряків. Є чутки з приводу Олега Сенцова. Його обмін пов'язують саме з Вишинським.

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