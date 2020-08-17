Заварушка навколо Білорусі неспроста, ми з Путіним однієї думки, – Лукашенко

Олександр Лукашенко, який перебував на посту білоруського президента 5 термінів поспіль, заявив, що вони з главою Росії Володимиром Путіним однієї думки про ситуацію навколо Білорусі.

Як повідомляє БелТА, Лукашенко на Мінському заводі колісних тягачів зазначив, що безлади спровоковані ззовні, щоб влада "відтягнула своїх військових на внутрішні дії".

"Ми бачимо, що брязкають гусеницями. Я ж бачу. І вчасно вибрали момент. Вони просто сьогодні спровокували цю обстановку, щоб ми відтягнули своїх військових на внутрішні дії", – сказав він.

За словами Лукашенка, сьогодні не можна гарантувати, що "ті сили, які підтягуються ззовні", байдужі до Білорусі.

"Та ні, ми з Путіним однієї думки, що все там – заварушка ця – недаремно", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко заявив, що вибори в країні вже провели і інших він не допустить, "поки його не вб'ють".

Лідери провідних партій Європейського парламенту не визнають вибори в Білорусі і вважають Лукашенка персоною нон грата в ЄС.