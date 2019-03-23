Затулив "зірку": фотограф Кім Чен Ина потрапив у курйоз і втратив роботу

Особистого фотографа Кім Чен Ина звільнили за те, що знімав лідера КНДР дуже близько.

Крім того, 47-річного чоловіка також виключили із партії, повідомляє "Говорит Москва" з посиланням на місцеві ЗМІ. Зазначено, що фотограф, імовірно, порушив регламент зйомок.

Коли лідер КНДР вийшов із автомобіля, фотограф приблизно на 3 секунди затулив собою главу держави, що було сприйнято як нанесення шкоди "верховній гідності".

У Північній Кореї існує правило, згідно з яким Кім Чен Ина не можна фотографувати з відстані ближче двох метрів і робити відео або фото прямо перед ним.

Кім Чен Ин

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин потрапив у курйозну ситуацію зі своїм перекладачем — на вокзалі Донг-Данг у В'єтнамі той не встиг за президентом і був змушений бігти.

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