Держдеп США – Путіну: Росія використовує "вагнерівців", щоб сіяти хаос

У Державному департаменті США заявили, що Росія використовує найманців приватної військової компанії "Вагнера", щоб "ставити в незручне становище" уряди інших країн.

Так прессекретарка Держдепу Морган Ортагус прокоментувала заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що затримання в Білорусі "вагнерівців" було операцією спецслужб України та США, передає "Голос Америки".

"Нам відомо про повідомлення про дворушницьке використання Росією маріонеткових сил. Ці історії відволікають увагу від справжньої проблеми, яка полягає в тому, що Росія використовує ці сили для приховування власних наполегливих зусиль поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат всередині країн, підтримати автократів і взагалі сіяти хаос, щоб дати Росії можливість впливати на події глобально", – сказала Ортагус.

Прессекретарка підкреслила, що відкриті зусилля Росії позбавити народ Білорусі суверенних прав неприйнятні.

Ортагус також зазначила, що Сполучені Штати підтримують право народу Білорусі обирати своїх лідерів "на дійсно вільних і чесних виборах із незалежним спостерігачами, і за межами неналежного впливу російських спецслужб".

"Нахабне використання Москвою найманців ПВК "Вагнера" в усьому світі збагачує російську еліту на шкоду країнам, в яких вона працює. Використання Росією кампаній впливу для ослаблення противників і придушення голосу народу неприйнятне", – заявила Ортагус.

Морган Ортагус. Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін назвав затримання "вагнерівців" у Білорусі "операцією українських та американських спецслужб".

Він стверджує, що військових нібито "втемну використали, щоб перемістити на територію Білорусі".

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