Затримання терориста в Ніцці: з'явилося відео спецоперації

Вранці в четвер, 29 жовтня, співробітники муніципальної поліції нейтралізували чоловіка, який убив трьох людей у церкві Нотр-Дам у Ніцці (Франція).

Місцевий телеканал LCI показав відео зі спецоперації після теракту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це співробітники муніципальної поліції з Ніцци, викликані місцевим жителем, які стояли на передовій, зіткнувшись із нападником у базиліці Нотр-Дам-де-л'Ассомшн. Вони втрутилися, щоб нейтралізувати людину, озброєну ножем, яка раніше вбила двох жінок і чоловіка", – зазначили французькі журналісти.

На кадрах відображено вторгнення поліцейських до церкви, що дозволило покласти край атаці терориста. Нападника, який у результаті отримав серйозні поранення, згодом було доправлено в лікарню.

Як відомо, після того, що трапилося, президент Франції Еммануель Макрон терміново попрямував до кризового центру МВС, а згодом прибув на місце теракту. Прем'єр-міністр країни Жан Кастекс оголосив про підвищення рівня плану Vigipirate до "екстреної атаки", що передбачає виняткову мобілізацію ресурсів після такої події.

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