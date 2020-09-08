У Мінську почалося силове затримання учасників протесту, людей спробували "відбити" в ОМОНу. Відео
У Мінську 8 вересня відбулися жорсткі затримання учасників акції в підтримку членкині опозиційної координаційної ради Марії Колесникової.
Відповідні відео були опубліковані на YouTube-каналі "TUT.BY. Политика", і "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Як видно на записах, ОМОНівці в балаклавах хапали людей, намагаючись завести їх в автозаки. Деякі протестувальники пручалися, почалися зіткнення. Громадян жорстко кидали на землю, жінкам заламували руки.
Частина протестувальників оточила автозак, вимагаючи відпустити громадян. Вони скандували "Відпускай". У цей час машини сигналили, підтримуючи учасників акції.
На проспекті Машерова, як пише "Радіо Свобода" в Telegram, були затримані практично всі учасники маршу.
На Комаровському ринку протест продовжився. Як видно на відео, акція була мирною, учасники скандували "Марія" і плескали.
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