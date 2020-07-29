Затриманих у Білорусі бойовиків знайшли на "Миротворці": деякі воювали на Донбасі

Серед затриманих в Білорусі бойовиків є члени російської приватної військової компанії "Вагнер" і терористи "ДНР".

Список імен затриманих опублікувала БЕЛТА. Дані деяких бойовиків внесені в базу "Миротворця".

Так, в переліку затриманих зазначений Олег Дрига, який воював на Донбасі на стороні терористів. Андрій Кожевников раніше служив в міліції України, але перейшов на бік терористів.

Також серед затриманих є російські найманці Сергій Щербаков та Тахір Бахтігараєв.

Відзначимо, що терористичний телеграм-канал WarGonzo повідомляє, що серед затриманих є бойовики, які воювали в батальйоні російського письменника, терориста і ідеолога "ДНР" Захара Прілєпіна.

"Є там два або три бійці з мого батальйону. Власне, якщо не десятки, то сотні людей працюють в ПВК і беруть участь в бойових конфліктах", – підтвердив Прілєпін для URA.RU.

Тахір Бахтігараєв Скріншот

Андрій Кожевников Скріншот

Український журналіст Євген Спірін в Facebook опублікував фото Щербакова (бойовик родом з Астрахані, Росія) і Дриги (Донецьк).

Сергій Щербаков на Донбасі

Олег Дрига

Крім того, WarGonzo пише, нібито бойовики прибули до Білорусі, щоб далі відправиться в інші країни.

"Зіичайно білоруські спецслужби були заздалегідь в курсі і попереджені, а за фактом забезпечували спокійний режим в період пандемії перекидання наших бійців на східні фронти ... Домовленості про цей транспортний коридор були досягнуті на найвищому рівні і Лукашенко, звичайно, був в курсі про те, для чого вагнеровці знаходяться в Мінську і куди летять ... Тепер головне питання – навіщо було зараз встромляти ніж у спину сусідові?" – говорилося в повідомленні пропагандистів.

Сергій Щербаков Скріншот

Олег Дрига Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі затримали 33 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер".