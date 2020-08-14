Затриманих били і морили голодом: головне за п'яту ніч протестів в Білорусі. Фото

П'ята ніч протестів в Білорусі після президентських виборів пройшла спокійно. Люди по всій країні мирно протестували, силовики нікого не затримували і не застосовували спецзасоби.

На вулицях не вибухали гранати, активістів не обстрілювали гумовими кулями, як це було раніше. У Мінську вночі з ізолятора почали відпускати затриманих на протестах. Вони розповіли про побиття, знущання і моторошні умови утримання (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Затриманих нарешті відпустили

04:30 – Штаб незареєстрованого кандидата в президенти Віктора Бабарика висунув три вимоги до чинної влади.

"Кінець насильства. Негайно припинити застосування фізичної сили і затримань. Сховайте кийки, гранати, кулі. Приберіть з вулиць міст армію і ОМОН. Припиніть переслідувати людей за квіти, браслети, велосипеди, думка, пісні, прогулянки, прапори, оплески.

Свободу політв'язням. Негайно випустити всіх політичних в'язнів, а також затриманих на мирних акціях і протестах. Всі вони повинні бути звільнені негайно без судів і штрафів. Виплатити компенсацію всім затриманим, побитим і покаліченим силовиками білорусам.

Чесні нові вибори. Оголосити нові чесні вибори до 15 вересня за участю всіх альтернативних кандидатів під наглядом міжнародних організацій з новими виборчими комісіям, новим ЦВК, відеоспостереженням, відкритим підрахунком голосів", – написав Бабарико на своїй сторінці в Facebook.

Вимоги до діючої влади Віктор Бабарико в Facebook

До шостої ранку з ізолятора обіцяли випустити всіх

02:30 – Місцеві Telegram-канали опублікували відео, на яких випущені з ІТТ розповідають про страшні умови утримання. За словами одного з чоловіків, за два дні їх погодували "однієї сосискою і шматком хліба". Жінки заявили про звірячі побиття в камерах і "море крові".

Жінки розповіли про побиття

"Один з хлопців розповів, що в камері спочатку була 51 особа, а потім привезли ще 13, хоча камера розрахована на 8 осіб і має всього 2 відкриті на 3 сантиметри кватирки", – пише "Мая Краіна Бкларусь".

Затримані показали наслідки побиття в ізоляторі

У Мінську відпустили затриманих активістів

01:15 – До ізолятора приїхав заступник міністра внутрішніх справ Білорусії Олександр Барсуков. Він заявив, що до 06:00 на свободу вийдуть всі, хто знаходиться в цьому ізоляторі.

Олександр Барсуков приїхав до ізолятора

00:40 – У Мінську на вулиці Окрестіна з ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) почали випускати затриманих на масових акціях протесту.

Протестувальників почали відпускати вночі

Людей відпустили з ізолятора на Окрестіна

00:05 – Перший президент України Леонід Кравчук закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка зупинити кровопролиття, тому що розпалювання ненависті може погано скінчитися.

Родичі та волонтери зустрічали звільнених