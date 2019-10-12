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12 жовтня • оновлено в 11:24
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Затримані в США близькі до Трампа бізнесмени працювали на Фірташа

1.4т Читати матеріал російською

Бізнесмени Лев Парнас і Ігор Фруман, яких раніше затримали в США за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчих кампаній, працювали на українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела агентства Reuters. Видання вважає, що Парнас працював перекладачем на адвокатів Фірташа.

Ігор Фруман і Лев Парнас

Ігор Фруман і Лев Парнас

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За даними джерела, Парнас і Фруман кілька місяць працювали на Дмитра Фірташа в той час, коли він фінансував діяльність двох соратників адвоката Рудольфа Джуліані. Також джерело не змогло назвати, скільки отримували бізнесмени і які саме послуги надавали.

При цьому сам Джуліані заявив, що Парнас і Фруман за останні два місяці "три-шість разів бували у Відні". Мету їх поїздок Джуліані назвати не зміг.

"Вони затримали невинну людину, такого як Дмитро Фірташ, і намалювали його таким собі поганим мафіозним хлопцем, яким він явно не є. Це один з найчесніших бізнесменів. Неймовірний бізнесмен", - заявляв Парнас незадовго до затримання.

Як писав OBOZREVATEL, в липні 2019 Ігор Фруман і Лев Парнас подали позов до суду проти бізнесмена Ігоря Коломойського з вимогою компенсації моральної шкоди на суму 200 млн грн.

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Особа
Дмитро Фірташ
Місце
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От уже и задок фирташу зажмут)))))
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