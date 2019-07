Затопило аеропорт, метро і Білий дім: США постраждали від сильної зливи. Фото і відео наслідків

У понеділок, 8 липня, в столиці США Вашингтоні, а також у прилеглих районах штатів Меріленд і Вірджинія пройшла сильна злива.

Як повідомляє The Washington Post, у результаті затопило багато вулиць і будинків, тисячі людей залишилися без електрики (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Дощ частково затопив Білий дім, вода стояла в підвалі президентської адміністрації. Через повінь закрили будівлю Національного архіву США.

Дощі затопили десятки доріг, через що їх закрили. Місцева влада рекомендувала водіям відмовитися від поїздок.

В Арлінгтоні, передмісті Вашингтона, затопило станцію метро "Virginia Square": вода лилася всередину протягом 20 хвилин.

Сильні дощі вплинули на роботу аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні, де рейси затримувалися більш ніж на годину. Через повінь у Вірджинії скасовували поїзди.

