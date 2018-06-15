"Зате назва крута": в США розкритикували новий російський "смертоносний супертанк"

Американське видання National Interest назвало російську бойову машину підтримки танків третього покоління БМПТ-72 "Термінатор" зброєю, "здатним перевершити найсмертоносніший озброєння США", при цьому розкритикувавши його.

Як написав у своїй статті оглядач Майкл Пек, російські ЗМІ повідомляють, що ця машина, призначена для підтримки танків і піхоти, зможе також збивати безпілотники, передає "ИноСМИ".

Відзначається, що 44-тонна БМПТ-72 хоч і використовує шасі танка Т-72, ​​але технічно не є основним бойовим танком, як Т-72 або американський М-1 "Абрамс". Замість великої гармати "Термінатор" має дві 30-мм автоматичні гармати, два автоматичних гранатомета, чотири протитанкові ракети "Атака" і крупнокаліберний кулемет.

"Це машина бойової підтримки, яка має потужну броню і призначена для надання підтримки танкам і піхоті, особливо в умовах міських поселеннях, де можуть стати в нагоді її скорострільні гармати і гранатомети", - сказано в матеріалі.

Модель "Термінатор-2" вже перебуває на озброєнні російської армії і армії Казахстану, і використовується в Сирії.

БМПТ-72 "Термінатор" Военное обозрение

Машина БМПТ-72 була задумана в 1990-х роках на основі бойового досвіду, отриманого в Афганістані і Чечні, де бойовики знищили велику кількість російських броньованих машин з гранатометів і протитанкових ракетних комплексів. Оснастивши важку броньовану машину скорострільним зброєю меншого калібру для боротьби з піхотою, а також переносних протитанковою зброєю, конструктори вирішили дати можливість звичайним танкам вести полювання зі своїх важких знарядь на більш велику дичину.

Однак автор зазначає, що такі броньовані машини подвійного призначення не нові. Зчетверена автоматична гармата легендарної радянської ЗСУ-23-4 виявилася надзвичайно ефективною в боротьбі з наземними цілями (як і американська M42 "Дастер" у В'єтнамі).

"Але як встановити на "Термінатора-3" гармату, гранатомети, кулемети, протитанкові ракети, та ще й зброю для боротьби з безпілотниками? Це занадто багато для однієї машини, та й екіпаж з цією зброєю не впорається. А що стосується самої концепції бойової машини підтримки танків, то її доцільність поки не доведена", - пише Пек.

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Він підкреслив, що не дивлячись на те, що Росія стверджує, що попередник БМПТ, "Термінатор-2", добре показав себе в Сирії, це була "дуже обмежена демонстрація". За його словами, у подібних машин є чимало недоліків.

"Назва "Термінатор" дуже крута, але поки неясно, наскільки гарною ідеєю виявиться ця БМПТ-72", - резюмував він.

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