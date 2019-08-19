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"Засушити всю Україну!" Жириновський влаштував істерику через проблеми окупантів у Криму

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Скандальний російський політик Володимир Жириновський пригрозив перекрити Дніпро, якщо Україна не буде поставляти воду в окупований Крим.

У своєму телеграм-каналі політик, який славиться своїми неадекватними заявами, уявив, що хтось намагається шантажувати Росію.

"Не потрібно торгуватися з Україною через водну блокаду Криму. Потрібно навчитися проводити жорстку зовнішню політику, щоб ніхто надалі не надумав подібним чином шантажувати Росію", – написав він.

"Я б дав Києву 48 годин або ми перекриємо води Дніпра і засушимо всю Україну!" – замарив Жириновський.

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"Засушити всю Україну!" Жириновський влаштував істерику через проблеми окупантів у Криму

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

"Нові Вісті"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти в Криму раптово захотіли переговорів з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро.

Однак українська сторона поставила їх на місце, заявивши, що Росія, як держава-окупант, сама повинна відповідати за забезпечення анексованих територій необхідними ресурсами.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
перекрывай довбойоб! ахааааа
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an and
an and
Да он давно из ума выжил ..какие к нему вопросы могут быть? Несет бред свой уже добрый десяток лет...бери свою воду из Днепра и неси в Крым, никто не мешает!
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