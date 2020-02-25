В Ірані новим типом коронавірусу заразився заступник міністра охорони здоров'я і медичної освіти Ірадж Харірчі.

Про це 25 лютого заявив він сам, підкресливши, що тест на COVID-19В у нього показав позитивний результат. Його слова цитує агентство ILNA.

За словами чиновника, перші симптоми смертельного захворювання він помітив не одразу. Лише напередодні у нього проявилася підвищена температура.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірану заразився коронавірусом

"Хочу повідомити, що у мене коронавірус. З учорашнього дня у мене була температура, початковий аналіз показав позитивний результат", – зазначив Харірчі.

Він додав, що його госпіталізували минулої ночі, а після підтвердження діагнозу почали лікування.

"Загальний стан у мене хороший, температура знижується. Зусиллями наших службовців Міністерства охорони здоров'я, лікарів, за вашої підтримки, а також уряду, ми неодмінно виграємо цей бій протягом наступних кількох тижнів. Будьте впевнені, що ми переможемо коронавірус", – підсумував Харірчі.

#BREAKING Iran deputy health minister tests positive for coronavirus: adviser pic.twitter.com/PcOR4UkZ4z - AFP news agency (@AFP) February 25, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 25 лютого в Ірані від коронавірусу померли двоє людей, загальне число загиблих через епідемію в країні виросло до 14.

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