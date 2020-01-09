Застіллю не заважав: в Білорусі за святковим столом два дні сидів мертвий гість

В одному з сіл Білорусі труп гостя кілька днів просидів у кріслі після святкового застілля.

Подія трапилася в Вітебській області. Дружина чоловіка звернулася в поліцію, тому що він кілька днів не ночував вдома, повідомляють РІА Новини.

"В останній раз його бачили в гостях у односельчанина-ремісника, який недавно повернувся з Росії, де був на заробітках. Співробітники карного розшуку перевірили цю інформацію і виявили зниклого. Його труп знаходився в кріслі за святковим столом, де з 30 грудня 2019 року тривало бурхливе застілля. Попередньо, смерть наступила вночі 6 січня", – розповіли в поліції.

Будинок, де трапилося вбивство гостя РІА Новини

Відомо, що між господарем будинку, де проходило застілля, і односельцем стався конфлікт. Перший ударив чоловіка по голові колодою.

"Але через те, що гість сидів за столом в капюшоні, господар, за його визнанням, не зрозумів, що завдав серйозної травми. Минуло кілька днів, перш ніж він почав здогадуватися, що з гостем щось не так. Поліцію викликати не став", - повідомили правоохоронці.

Експертиза встановила у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, від якої, імовірно, він і помер. Підозрюваному у вбивстві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели спільний обід в Сочі, за яким обговорили інтеграцію двох країн.

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