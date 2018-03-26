"Заспокойте їх!" Росія поскаржилася США через отруєння Скрипаля

Росія звернулася до США з проханням вплинути на Великобританію у справі про отруєння екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Як сказано в повідомленні посольства Росії в США на Facebook, Лондону варто утриматися від звинувачень на адресу Москви, поки немає висновків міжнародної експертної комісії у цій справі.

"Ще до завершення аналізів, які повинна зробити профільна міжнародна організація - ОЗХЗ, вся вина покладена на нас. І цей абсурд мало кого тут насторожує. Більш того, Москву пропонують покарати. Зараз важливо спокійно, професійно розібратися в трагедії, виробити спільні заходи, щоб подібне більше не повторилося. У нинішній ситуації бачимо унікальну для вашингтонської адміністрації - як головного союзника Даунінг-стріт - можливість. У ці дні молодшому партнеру як ніколи необхідно з-за океану навіювання і допомога, засновані на мудрій стриманості", - сказано в повідомленні посольства.

У відомстві вважають, що Білий дімще може запобігти негативним наслідкам цієї "фейк-історії" для російсько-американських відносин.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'ясувалися нові факти у справі отруєння Скрипаля.