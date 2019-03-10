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"Засіб залякування": Латвія оголосила про кардинальні заходи проти Росії

3.4тЧитати матеріал російською

Латвія заявила про агресивну політику Росії для досягнення геополітичних цілей, яка спостерігається вже з 2014 року.

Так, президент країни Раймондс Вейоніс особливо наголосив на необхідності "надійного засобу залякування", яке не дозволить Росії "одного разу напасти на ще одну європейську країну", передає DW.

Він підкреслив, що більшість етнічних росіян у Латвії живуть у балтійській країні протягом кількох поколінь, і лише невелика частина із них уразлива для "спроб вплинути на країну із Москви".

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Раймондс Вейоніс

Раймондс Вейоніс

Однак подібні спроби "ні в якому разі не можна недооцінювати", зазначив латвійський президент. За його словами, російська влада "намагається сильно вплинути на російськомовні ЗМІ" у Латвії, поширюючи через них свою пропаганду.

Вейоніс висловив упевненість у тому, що Росія спробує вплинути на вибори в Європарламент, які пройдуть в країнах Євросоюзу з 23 по 26 травня 2019 року. Кремль буде діяти, щоб "посилити проросійські сили в Парламенті ЄС і розділити Європу", заявив Вейоніс. "Усі демократи повинні бути готові до цього", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 8 березня, у Латвії відкрили штаб міжнародної Північної дивізії Північноатлантичного альянсу. За словами місцевої влади, це є "внеском у зміцнення безпеки всього регіону".

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Теми
Російська воєнна загрозаСанкції проти Росії
Місце
Латвія
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Был в Латвии.Прекрасная,чистая страна с добрыми и трудолюбивыми людьми.Правда много акающих руских живёт,которые очень любят путена и свой грязный скрепный мир,а в россию переезжать не хотят.В ненавистной гейропе лучше)).Это в крови и генах кацапов:хаять цивилизацию и пользоваться её благами.
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира, агрессивная и лживая как всегда...
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Северг Олег
Северг Олег
Начал соображать что конец близок. Каково это начать понимать что ты мелочь, ничтожество и пустое место на которое вскоре придёт Россия и построит там республику для русских. Время идёт. Всё верно, чувствуйте гниды что конец ваш близок.
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Вы,мокши,можете только скульптуры из говна строить.В путь оно собралось))Смотри лапти не сотри,козломордое,грязное,отсталое чмо.
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