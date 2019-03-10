"Засіб залякування": Латвія оголосила про кардинальні заходи проти Росії

Латвія заявила про агресивну політику Росії для досягнення геополітичних цілей, яка спостерігається вже з 2014 року.

Так, президент країни Раймондс Вейоніс особливо наголосив на необхідності "надійного засобу залякування", яке не дозволить Росії "одного разу напасти на ще одну європейську країну", передає DW.

Він підкреслив, що більшість етнічних росіян у Латвії живуть у балтійській країні протягом кількох поколінь, і лише невелика частина із них уразлива для "спроб вплинути на країну із Москви".

Раймондс Вейоніс

Однак подібні спроби "ні в якому разі не можна недооцінювати", зазначив латвійський президент. За його словами, російська влада "намагається сильно вплинути на російськомовні ЗМІ" у Латвії, поширюючи через них свою пропаганду.

Вейоніс висловив упевненість у тому, що Росія спробує вплинути на вибори в Європарламент, які пройдуть в країнах Євросоюзу з 23 по 26 травня 2019 року. Кремль буде діяти, щоб "посилити проросійські сили в Парламенті ЄС і розділити Європу", заявив Вейоніс. "Усі демократи повинні бути готові до цього", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 8 березня, у Латвії відкрили штаб міжнародної Північної дивізії Північноатлантичного альянсу. За словами місцевої влади, це є "внеском у зміцнення безпеки всього регіону".

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