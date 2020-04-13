Заразити молодь: лікар з Німеччини озвучив радикальний спосіб проти коронавірусу

Провідний німецький епідеміолог, професор Александр Кекуле виступив із пропозицією послабити карантин і дозволити молодим людям вийти на роботу, попередньо заразивши їх коронавірусом.

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Як пише The Telegraph, лікар вважає, що вакцина від COVID-19 з'явиться у кращому разі через 6 місяців, може навіть ближче до року, а з карантину треба виходити негайно.

Александр Кекуле

Кекуле склав поетапний план виходу з карантину з трьох пунктів.

1. Люди похилого віку і ті, у кого є супутні хронічні захворювання, мають залишатися в ізоляції.

"Ми повинні переконати їх залишатися вдома. Якщо все ж таки вони хочуть вийти на вулицю, добре, але тоді їм треба носити маски медичного стандарту FFP", – заявив він.

2. Необхідно перейти від соціального дистанціювання до "інтелектуального".

"Нам потрібно адаптувати дистанцію до ситуації. Наприклад, касир у касі супермаркету піддаватиметься зараженню протягом всього дня, тому йому треба носити маску і дотримуватися відповідних норм гігієни. Таксист повинен просто навчитися не чіпати своє обличчя після того, як бере гроші", – сказав епідеміолог.

3. Слід спеціально заразити коронавірусом молоде населення Німеччини.

"Ті, хто молодше 50 років, навряд чи помруть або серйозно захворіють від коронавірусу. Ми повинні дозволити їм заразитися, щоб вони могли виробити імунітет", – запропонував Кекуле.

За його словами, діти піддаються найменшому ризику, тому найперше з карантину потрібно вивести школи і дитячі садки, за прикладом Данії, де навчальний процес поновлюється з середини квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вік більшості хворих на коронавірус становить 20-50 років, оскільки саме дана вікова група більше за всіх подорожувала по уражених країнах або перебувала там на заробітках.