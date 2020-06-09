Заразилося понад 7 млн у всьому світі: статистика по COVID-19 на 9 червня. Постійно оновлюється

Станом на 9 червня коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 7,1 млн осіб. За останню добу кількість заражених збільшилася на 107 тисяч.

Найбільше летальних випадків COVID-19 в понеділок зафіксували в Бразилії – 813, США – 586 та Індії – 266. З початку пандемії від вірусу загинуло понад 408 тисяч пацієнтів.

OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 27 462 чоловік. Померли 797 пацієнтів, одужали 12 195.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (понад 2 млн), Бразилія (понад 710 тис.) і Росія (більше 476 тис.).

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гірше.

Головне за 9 червня:

5:49 – В італійському місті Бергамо, яке найбільш постраждало від пандемії, провели масштабну перевірку на антитіла. Їх виявили у 57% з 10 тисяч жителів міста. Наявність в крові антитіл вважається ознакою перенесеного зараження коронавірусом, передає DW.

02:50 – Видання The New York Times створило інструкцію в картинках про те, як правильно обніматися, щоб не заразитися COVID-19.

00:47 – З аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі до столичного "Борисполю" вилетів спецрейс, на борту якого знаходяться 165 пасажирів. Серед них – українці та іноземці, які мають право на проживання в Україні. Літак повинні прийняти незважаючи на карантин.