Заразилося понад 120 тис. за добу: статистика по COVID-19 на 10 червня. Постійно оновлюється

Станом на середу, 10 червня, кількість заражених коронавірусом в Україні та світі становить понад 7,3 млн. За останню добу статистика зросла на 121 751 інфікованих.

При цьому більшого всього смертей від COVID-19 зафіксували в Бразилії – 1 185, США – 1 093 і Мексиці – 354. Всього від вірусу померло понад 413 тисяч осіб.

OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 27 856 осіб. Померли 810 пацієнтів, одужали 12 412.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (понад 2 млн), Бразилія (більш 742 тис.) і Росія (більше 485 тис.).

В ООН заявили, що через пандемію COVID-19 може початися масовий голод, а кількість жебраків виросте до кінця року майже на 50 мільйонів

Головне за 10 червня:

05:30 – Епідеміолог розповіла, як і де можуть знову посилити карантин в Україні.

04:00 – Стало відомо, куди українцям реально полетіти після карантину.

01:01 – У Донецькій області за минулу добу підтверджено ще 11 випадків коронавірусу, повідомив в Facebook глава ОДА Павло Кириленко.

00:22 – Через пандемію COVID-19 може початися масовий голод, а кількість жебраків виросте до кінця року майже на 50 мільйонів.