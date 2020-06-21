Заразилося майже 9 млн у всьому світі: статистика щодо COVID-19 на 21 червня. Постійно оновлюється

Коронавірусом в Україні та світі заразилася рекордна кількість людей

В Україні і світі станом на 21 червня коронавірусом заразилося більше 8,9 млн осіб. За попередню добу було виявлено понад 156 тисяч нових інфікованих.

У лідери щодо захворюваності COVID-19, посідаючи друге місце після США, вийшла Бразилія, де кількість заражених перевищила мільйон. Водночас наша країна увійшла в другу фазу поширення пандемії – щодня Україна встановлює антирекорд, нараховуючи до 700-900 нових хворих.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Дані щодо COVID-19 у світі

Статистика щодо захворюваності на коронавірус у країнах світу

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилося 35 825 осіб. Померло 994 пацієнти, одужали – 16 406.

Країнами-лідерами за кількістю заражених залишаються США (більше 2,3 млн), Бразилія (понад 1 млн) і Росія (більш ніж 576 тис.).

Євросоюз вирішив відкрити внутрішні кордони для туризму з 1 липня, водночас у деяких європейських містах продовжують вводити локальний карантин через нові спалахи COVID-19.

ВООЗ заявила про третій етап тестування потенційної вакцини проти коронавірусу, обговорюється питання про майбутній розподіл препарату.

Статистика щодо захворюваності COVID-19 в Україні

Карта поширення коронавірусу в Україні

Головне за 21 червня:

06:30 – Африканський континент стає новим епіцентром коронавірусу в світі. Як заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, підтверджені випадки в Африці збільшилися вдвічі за 18 днів і досягли 200 000.

06:00 – В Україні посилять контроль за дотриманням підприємствами санітарних норм, оскільки їхнє порушення негативно вплинуло на зростання захворюваності COVID-19.

04:20 – Президент США Дональд Трамп порівняв коронавірус нового типу COVID-19 з бойовим мистецтвом кунг-фу, назвавши хворобу kung flu (flu перекладається як грип). Про це повідомляє CNN.

03:00 – За 20 червня в світі діагностували 156 923 заражень COVID-19. Згідно з даними Worldometers, у США виявили 33 388 випадків захворювання на коронавірус, Бразилії – 31 571, Індії – 15 915, Росії – 7889, Пакистані – 6604, Чилі – 5355 та інших. Нові випадки діагностували у 138 країнах світу. Від коронавірусу померло 4428 пацієнтів.

01:23 – На Буковині підтвердили ще 56 випадків зараження. Всього лабораторний центр обробив 398 зразків. 29 буковинців одужали. Як заявили в ОДА, до 15% аналізів, які щодня надходять для проведення досліджень на коронавірус, виявляються позитивними.

00:59 – Вдова російського співака Йосипа Кобзона Неллі Кобзон заразилася CОVID-19 і потрапила до лікарні – ЗМІ.