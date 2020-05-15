Заразилися від господарів: у Нідерландах у собаки і трьох кішок виявили COVID-19

У Нідерландах собака і три кішки захворіли на коронавірус COVID-19. Вважається, що хвороба передалася їм від господарів.

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Як повідомляє Reuters, про це розповів міністр сільського господарства Нідерландів Карола Схаутен. Вона закликала власників тварин по мінімуму контактувати з вихованцями.

"Все вказує на те, що ці тварини були заражені їх власниками. Тому, якщо ви хворі, не обіймайте свою кішку або собаку", – порадила міністр.

Карола Схаутен

При цьому, національний інститут охорони здоров'я Нідерландів стверджує, що ризик передачі хвороби тварині досить малий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені зі США підтвердили, що коти здатні передавати один одному COVID-19.