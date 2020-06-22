Заразилися понад 9 млн у всьому світі: статистика по COVID-19 на 22 червня. Постійно оновлюється

Станом на понеділок, 22 червня, коронавірус в Україні та світі переступив позначку в 9 млн заражених. За попередню добу було виявлено 130 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 за останню добу зафіксували в США – 26 тис., Бразилії – 16,8 тис. і Індії – 15,1 тис.

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Коронавірусом захворіли понад 9 млн

Антирейтинг країн за кількістю заражених

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 36 560 осіб. Померли 1 002 пацієнта, одужали – 16 509.

Країнами-лідерами за кількістю заражених залишаються США (більше 2,3 млн), Бразилія (більше 1 млн) і Росія (понад 584 тис.).

За минулу добу в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом у Львівській області – 101, Рівненській області – 96 і Закарпатській області – 80 випадків.

Один з кращих італійських лікарів професор Маттео Бассетта заявив, що COVID-19 поступово слабшає і незабаром може вимерти сам по собі, навіть без застосування вакцини.

Карта поширення вірусу в Україні

Коронавірус в Україні

Головне за 22 червня:

06:42 – Завод чіпсів Lay's компанії PepsiCo в столиці Китаю Пекіні призупинив роботу через спалах коронавірусу серед співробітників, повідомляє Reuters. Там заразилися вісім чоловік.

06:33 – Ryanair і Swiss з 21 червня відновили регулярні польоти в Україну після тримісячної перерви через пандемію коронавірусау.

04:00 – Антирекорд по захворюванню COVID-19 в Україні пов'язаний з безвідповідальністю громадян і влади. При цьому людство чекає ще COVID-20, COVID-21 і COVID-25, заявила заслужена лікар України Ольга Богомолець.