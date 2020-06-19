Заразилися понад 8,5 млн: статистика по COVID-19 на 19 червня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі

Станом на п'ятницю, 19 червня, на коронавірус в Україні та світі заразилися понад 8,5 млн осіб. Від COVID-19 померли 456 тис. інфікованих, вилікувалися близько 4,5 млн.

Найбільше нових хворих за останню добу зафіксували в США – майже 28 тис., Бразилії – 23 тис. І Індії 13,8 тис. В Україні знову поставили антирекорд за кількістю заражених за добу і пригрозили посиленням карантину.

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У світі COVID-19 заразилися понад 8,5 млн

Антирейтинг країн за кількістю заражених

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 34 063 людини. Померли 966 пацієнтів, одужали – 15 447.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 2,2 млн), Бразилія (більш 983 тис.) і Росія (понад 561 тис.).

Кілька міст в європейських країнах, які раніше пом'якшили обмеження через коронавірус, ввели локальний карантин. Причиною стали сплески нових випадків COVID-19.

В період з 18 травня по 18 червня в Україні на 80% збільшився показник захворюваності COVID-19.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Статистика щодо коронавірусу в Україні

Головне за 19 червня:

00:45 – Зараз українських туристів готові приймати як мінімум 17 країн, проте деякі з них – при певних умовах.

Це Ісландія, Ірландія, Великобританія, Білорусь, Сербія, Болгарія, Туніс, Єгипет, Албанія, а також Норвегія, Фінляндія, Данія, Німеччина, Польща, Чехія, Швейцарія та Румунія.

00:30 – Начальник Львівського військового госпіталю помер від коронавірусу.

00:01 – У Харкові закінчилися місця для пацієнтів з коронавірусом, тому необхідно відкривати нові лікарні, інакше може статися ситуація, схожа на ту, що була в Італії, заявив лікар Харківської обласної клінічної лікарні.