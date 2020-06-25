Заразилися понад 170 тис. за добу: статистика щодо COVID-19 на 25 червня. Постійно оновлюється
Коронавірус в Україні та світі
Станом на четвер, 25 червня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш як 9,5 млн. За попередню добу було виявлено понад 172 тис. нових інфікованих – на 10 тис. більше, ніж за день до цього.
Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Бразилії – 41 тис., США – 38 тис. і Індії – 16,8 тис.
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Заразилися понад 9,5 млн осіб
Антирейтинг країн щодо COVID-19
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
COVID-19 в Україні заразилися 39 014 осіб. Помер 1051 пацієнт, одужали – 17 409.
Країнами-лідерами за кількістю заражених залишаються США (більш як 2,4 млн), Бразилія (більш як 1,1 млн) і Росія (понад 606 тис.).
Наступного тижня кількість заражених COVID-19, найімовірніше, досягне позначки 10 мільйонів осіб.
Степанов заявив про неминучість другої хвилі COVID-19 в областях України.
Антирейтинг областей України
Мапа України
Головне за 25 червня:
07:00 – У середу, 24 червня, Великобританія оголосила про 154 нові смертельні випадки COVID-19 і тільки 653 випадки зараження, що є найнижчим щоденним приростом протягом більше трьох місяців, оскільки спалах продовжує згасати.
04:30 – Друга хвиля коронавірусу, яка очікується восени, буде ускладнена іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі на грип.
02:15 – Медики назвали новий побічний ефект коронавірусу.
00:23 – Наступного тижня кількість заражених COVID-19, швидше за все, досягне позначки в 10 мільйонів чоловік.
00:02 – У парламенті Вірменії зафіксували COVID-19 у трьох депутатів – всі вони відчувають себе нормально.