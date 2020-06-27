Заразилися близько 200 тис. за добу: статистика по COVID-19 на 27 червня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі.

Станом на суботу, 27 червня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш 9,9 млн. За попередню добу було виявлено 194 тис. нових інфікованих – на 15 тис. більше, ніж за день до цього.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Бразилії – 47,3 тис., США – 46,9 тис. І Індії – 18,2 тис.

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Заразилися більш 9,9 млн по всьому світу

Антирейтинг країн по COVID-19

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 41 117 осіб. Померли 1 086 пацієнтів, одужали – 18 299.

Країнами-лідерами за кількістю заражених залишаються США (більше 2,5 млн), Бразилія (більше 1,2 млн) і Росія (понад 620 тис.).

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що якщо в світі почнеться друга хвиля пандемії COVID-19, то можуть загинути мільйони людей.

Вчені виявили спосіб знищення коронавірусної інфекції за 25 секунд.

Карта розповсюдження вірусу в Україні

Антирейтинг областей України по COVID-19

Головне за 27 червня:

07:05 – Названо три причини швидкого поширення COVID-19 в Україні.

03:20 – Ліки від гепатиту виявилися ефективними для боротьби з коронавірусом.

01:39 – У Київській області посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів і ввели деякі обмеження через спалах COVID-19. Зокрема, це стосується масових заходів та установ громадського харчування.

00:45 – Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає зупинки роботи громадського транспорту у зв'язку з поширенням COVID-19. За його словами, такі заходи можуть бути прийняті в окремих містах чи областях.