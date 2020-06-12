Заразилися більше 7,5 млн по всьому світу: статистика по COVID-19 на 12 червня. Постійно оновлюється

Станом на 12 червня коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 7,5 млн осіб. За останню добу було виявлено майже 137 тисяч інфікованих.

Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували в Бразилії – 30 465, США – 23 300 та Індії – 11 128. При цьому в Білорусі заявили про позитивну динаміку

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 29 070 чоловік. Померли 854 пацієнтів одужали – 13 141.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (понад 2 млн), Бразилія (більш 805 тис.) і Росія (понад 502 тис.).

У Китаї, який вважається епіцентром поширення COVID-19, вперше за кілька тижнів зафіксували внутрішню передачу захворювання.

Головне за 12 червня:

6:56 – У Рівненській області від COVID-19 вилікувалися більше половини хворих. За останню добу там одужали ще 32 людини, загальна кількість тих, хто видужав склала 1 214 осіб. Заразилися всього 2231 місцевих жителів. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль в Facebook.

5:38 – На Буковині знову спалахнув коронавірус, заразилися десятки людей.

2:40 – Зараження коронавірусом можливо візуально визначити по зовнішнім ознакам.