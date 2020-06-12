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12 червня • оновлено в 07:18
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Заразилися більше 7,5 млн по всьому світу: статистика по COVID-19 на 12 червня. Постійно оновлюється

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Станом на 12 червня коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 7,5 млн осіб. За останню добу було виявлено майже 137 тисяч інфікованих.

Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували в Бразилії – 30 465, США – 23 300 та Індії – 11 128. При цьому в Білорусі заявили про позитивну динаміку

OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Заразилися більше 7,5 млн по всьому світу: статистика по COVID-19 на 12 червня. Постійно оновлюється
Заразилися більше 7,5 млн по всьому світу: статистика по COVID-19 на 12 червня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 29 070 чоловік. Померли 854 пацієнтів одужали13 141.

  • Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (понад 2 млн), Бразилія (більш 805 тис.) і Росія (понад 502 тис.).

  • У Китаї, який вважається епіцентром поширення COVID-19, вперше за кілька тижнів зафіксували внутрішню передачу захворювання.

Заразилися більше 7,5 млн по всьому світу: статистика по COVID-19 на 12 червня. Постійно оновлюється
Заразилися більше 7,5 млн по всьому світу: статистика по COVID-19 на 12 червня. Постійно оновлюється

Головне за 12 червня:

6:56 – У Рівненській області від COVID-19 вилікувалися більше половини хворих. За останню добу там одужали ще 32 людини, загальна кількість тих, хто видужав склала 1 214 осіб. Заразилися всього 2231 місцевих жителів. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль в Facebook.

5:38 – На Буковині знову спалахнув коронавірус, заразилися десятки людей.

2:40 – Зараження коронавірусом можливо візуально визначити по зовнішнім ознакам.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,5 млн осіб, загинули – більше 421 тисяч.

  • Мати з Каліфорнії закликала не надягати маски на маленьких дітей. Вона озвучила смертельні ризики.

  • Ляшко назвав причину нового антирекорду України по COVID-19.

  • У США на людях випробували ліки, що не дають заразитися коронавірусом.

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