Заразилася рекордна кількість людей за добу: статистика по COVID-19 на 20 червня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі

Станом на суботу, 20 червня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більше 8,7 млн осіб. За останню добу було виявлено рекордну кількість нових інфікованих за всю пандемію – понад 181 тисячі.

Найбільше хворих COVID-19 за останню добу зафіксували в Бразилії – 55 тис., США – 33,5 тис. і Індії – 14,7 тис. При цьому в Україні знову поставили антирекорд за кількістю заражених за добу.

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Коронавірусом в світі заразилися більше 8,7 млн

Статистика COVID-19 у світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 34 984 особи. Померли 985 пацієнтів, одужали – 16 033.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 2,2 млн), Бразилія (понад 1 млн) і Росія (понад 569 тис.).

В Україні поки не будуть повертатися до тотального карантину, а заборони через зростання статистики щодо коронавірусу будуть вводити локально.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що пандемія COVID-19 вступила в нову фазу, більш небезпечну, ніж попередня.

Статистика COVID-19 в Україні

Карта поширення коронавірусу в Україні

Головне за 20 червня:

01:18 – В американських штатах Флорида, Техас і Аризона другий день поспіль фіксують рекордно високу кількість заражень COVID-19 – більше 3 тисяч в кожному за добу. Колишній керівник Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США заявив, що ці регіони знаходяться "на межі виходу з-під контролю".

00:59 – Аеропорти Львова і Харкова відновили роботу після карантину.

00:37 – Польща вирішила з 1 липня дозволити літакам виконувати рейси з заповненням всіх пасажирських місць.