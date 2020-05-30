Пандемия преодолела свой новый рубеж распространения. Позади осталась отметка в 6 миллионов, а количество погибших – превысило 367 тысяч. По мнению вирусологов, тестирование обеспечивает максимум 10-20% выявленных случаев, а большая часть их остается латентной. Если отталкиваться от этих соображений, то зараженными уже могут быть 25-50 миллионов человек, половина их которых уже переболела.

В таком случае, показатель смертности оказывается не слишком большим, но в этом смысле, не стоит ни обольщаться, ни успокаиваться. Ведь в конце концов речь идет о количестве погибших, а оно в любом случае, зависит от количества зараженных, но ведь зараженных – очень много и конца этой эпопее пока не видно.

Количество выявленных зараженных по каждому дню не просто не падает, а растет. Причем, растет с ускорением. И в связи с этим – несколько наших наблюдений, которые можно учитывать для каких-то выводов, а можно на это просто забить.

Мы считаем, что именно в этом случае, не стоит сравнивать смертность коронавируса и той же эболы или других заболеваний, которые дают намного более высокие показатели смертности.

Как уже понятно, коронавирус имеет просто беспрецедентную способность передаваться от человека к человеку. А раз так, то конечная смертность будет зависеть не так от абсолютной способности убивать, а от скорости распространения.

Население Украины вчетверо больше населения Швеции, 43 млн против 10 млн. Для круглого счета возьмем соотношение 4 к 1 и просто умножим официальные данные Швеции в 4 раза и сравним их с тем, что мы имеем в Украине.

Зараженных в Швеции; 36 475х4=145 904, против 23 204 в Украине.

Погибших В Швеции: 4350х4=17400, против 696 в Украине.

Да, тут можно говорить о том, что в Швеции больший охват тестирования, но с другой стороны, медицина там не просто лучше, а в сравнении с Украиной она там есть, а у нас – нет. Так что принимаем эти условия игры и получаем: Швеция без карантина имеет в 6 раз больше зараженных и в 25 раз больше погибших. Собственно говоря, на этом можно ставить точку.

Другой вопрос заключается в том, что те же США, Италия, Франция и Испания тоже вводили карантин, но результаты у них – плачевные. Да, это так, но здесь надо учитывать как минимум – два ключевых фактора. Первый заключается во времени введения карантина. Его наибольшая эффективность проявляется на самых ранних стадиях эпидемии, когда еще реально вычислить нескольких зараженных и их круг общения, а значит – круг возможного распространения. Как только эта стадия проходит, эффективность резко падает, но это все равно лучше, чем не иметь карантина вовсе. Во всех указанных странах карантин был введен преступно поздно, поэтому он и не имел быстрого останавливающего действия.

Но есть и еще один фактор, который следует учитывать и который условно разделил страны на первую и вторую волну. Он сработал в режиме катализатора или детонатора взрыва, который не замедлил себя ждать. Сейчас, когда рассматривается вина руководства Китая за бездействие, приведшее к пандемии, следует рассмотреть и руководство стран, в которых сработали ее ускорители, а это безусловно – Италия, Испания, Франция и США. Именно они дали вторую волну пандемии, которая стала настоящим стихийным бедствием или катастрофой.

Рассмотрим некоторые из примеров. На самом деле, из Китая, при попустительстве его властей, вирус распространился по всему миру. Но в некоторых странах, том же Таиланде или Северной Корее, местные власти с самого начала отнеслись к проблеме серьезно и действовали очень грамотно. Для упомянутых выше "разгонщиков" второй волны надо было сделать выводы из опыта Южной Кореи. Там было установлено, что до какого-то момента в стране были единичные случаи заражения, а потом – произошла вспышка. Между прочим, ровно то же самое было и в той же Испании, Франции и США. Президент США это прямо говорил, мол – те несколько случаев, которые мы имеем, не представляют особой опасности. А если кто помнит, руководство Франции тоже бодро рассказывало о том, что все хорошо и обнаружено всего три зараженных – два в Париже и один – в Бордо. А потом начался кошмар.

Так вот, в Южной Корее быстро установили фактор, превращающий единичные случаи в массовое заражение. Этим фактором оказалась массовая сходка одной из христианских церквей. Именно там четко проявилась главная особенность вируса, когда он может передаваться одним носителем, который даже не подозревает о заболевании, десяткам людей. А эти десятки, тоже ничего не подозревали, разнесли инфекцию дальше и переход от единичного случая к волне оказался стремительным и практически незаметным до того момента, пока в клиники не стали поступать больные в острой фазе заболевания.

Скрытность распространения и способность вируса легко переходить от человека к человеку при близком контакте дали представление о том, какие именно мероприятия или условия будут играть роль ускорителя эпидемии. Этот опыт надо было перехватить сразу и использовать в качестве одной из основных ограничительных мер.

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