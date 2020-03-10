Заражені на Diamond Princess українці побороли коронавірус: подробиці

Двоє громадян України, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess і заразилися там коронавірусом COVID-19, вже одужали.

Водночас ще двоє продовжують перебувати у лікарнях Японії. Про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що стан усіх цих українців, які були членами екіпажу корабля, задовільний.

Двоє українців, які заразилися коронавірусом на Diamond Princess, одужали

Ті, хто одужав, пройшли необхідний курс лікування і їх виписали із медичних закладів. Нині вони перебувають у місцевих готелях.

Нагадаємо, що за останніми даними, у світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих на китайський коронавірус, померли понад 4000 осіб.

Водночас із початку спалаху від захворювання COVID-19 у світі вже одужали 64 154 особи.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Всесвітня організація охорони здоров'я відправила спеціальну місію в Україну через коронавірус. Причина – зафіксовано перший випадок смертельної хвороби в Чернівцях.

В Україні також розроблять порядок примусової госпіталізації людей, які заражені коронавірусом.

Водночас стало відомо, що результати повторного тесту жителя Чернівців, який перший в Україні заразився коронавірусом, дали позитивний результат.

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