Заражені 6,5 млн по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 3 червня. Постійно оновлюється
Станом на 3 червня кількість заражених коронавірусом в Україні та світі майже досягла позначки в 6,5 мільйона. Тільки за останню добу COVID-19 захворіло понад 115 тисяч осіб.
Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США – понад 1,8 млн, Бразилія – більш 558 тисяч, і Росія – більше 423 тисяч.
OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 24 340 осіб. Померли 727 пацієнтів, одужали 10 078.
У Чорногорії офіційно підтвердили кінець епідемії COVID-19.
Коронавірус в Бразилії забрав життя вже понад 30 тисяч осіб.
У ВООЗ розповіли про розробку 130 вакцин від захворювання по всьому світу.
Головне за 3 червня:
5:42 – У Чорногорії офіційно підтвердили кінець епідемії COVID-19. Нових випадків зараження в країні не фіксували останні 28 днів, повідомляє "Радіо свобода".
2:38 – Мікробіолог назвав новий спосіб уповільнити поширення коронавірусу.