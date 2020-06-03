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3 червня • оновлено в 06:51
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Заражені 6,5 млн по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 3 червня. Постійно оновлюється

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Станом на 3 червня кількість заражених коронавірусом в Україні та світі майже досягла позначки в 6,5 мільйона. Тільки за останню добу COVID-19 захворіло понад 115 тисяч осіб.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США – понад 1,8 млн, Бразилія – більш 558 тисяч, і Росія – більше 423 тисяч.

OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Заражені 6,5 млн по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 3 червня. Постійно оновлюється
Заражені 6,5 млн по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 3 червня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 24 340 осіб. Померли 727 пацієнтів, одужали 10 078.

  • У Чорногорії офіційно підтвердили кінець епідемії COVID-19.

  • Коронавірус в Бразилії забрав життя вже понад 30 тисяч осіб.

  • У ВООЗ розповіли про розробку 130 вакцин від захворювання по всьому світу.

Заражені 6,5 млн по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 3 червня. Постійно оновлюється
Заражені 6,5 млн по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 3 червня. Постійно оновлюється

Головне за 3 червня:

5:42 – У Чорногорії офіційно підтвердили кінець епідемії COVID-19. Нових випадків зараження в країні не фіксували останні 28 днів, повідомляє "Радіо свобода".

2:38 – Мікробіолог назвав новий спосіб уповільнити поширення коронавірусу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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