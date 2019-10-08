Заради Росії? Трамп задумав покинути ще одну світову організацію

У Білому домі обговорюється можливість виходу з Угоди про відкрите небо.
Інформація якось просочилася, після чого голова комітету палати представників Еліот Енгель направив через це лист із протестом раднику президента з нацбезпеки Роберту О'Браєну, передає "РБК".
"Я глибоко стурбований повідомленнями, що адміністрація Трампа розглядає вихід із Угоди про відкрите небо, і рішуче закликаю вас утриматися від цієї необачної дії", – написав він.
Білий дім
"КП"
За його словами, вихід США принесе користь тільки Росії, а також зашкодить партнерам і їхнім інтересам у сфері національної безпеки.
Енгель також вважає, що це може розділити трансатлантичний альянс і підірвати впевненість у надійності Сполучених Штатів як стабільного та передбачуваного партнера.
"Наскільки мені відомо, адміністрація не проводила консультацій з нашими союзниками і партнерами з цього питання", – зазначив він.
Як писав OBOZREVATEL:
19 серпня США вперше після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності випробували ракету Tomahawk. Запуск зброї був успішним.
Кремлівські ЗМІ одразу ж звинуватили Америку в тому, що вона запустила ракету, яка заборонена ДРСМД. Водночас з цієї угоди США і Росія вийшли 2 серпня 2019 року.
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